PM મોદીએ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન સાથે વાત કરી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે ફોન પર વાત કરી. આ દરમિયાન, બંને નેતાઓ વચ્ચે યુક્રેન પરના સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસો પર ચર્ચા થઈ. તેમણે આ મુદ્દાના શાંતિપૂર્ણ ઉકેલ અને સમગ્ર ક્ષેત્રમાં શાંતિ અને સ્થિરતાની વહેલી પુનઃસ્થાપના માટે ભારતના સતત સમર્થનનો પણ પુનરોચ્ચાર કર્યો. તેમણે બંને દેશો (રશિયા અને યુક્રેન) વચ્ચે યુદ્ધનો અંત લાવવા પર ભાર મૂક્યો. આ સાથે, બંને દેશોના નેતાઓ વચ્ચે ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સંબંધો વિશે પણ ચર્ચા થઈ. બંને નેતાઓએ વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગમાં સકારાત્મક પ્રગતિનું સ્વાગત કર્યું.

પીએમએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યું

વડાપ્રધાન મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને મેક્રોન સાથેની વાતચીત વિશે માહિતી આપી. તેમની પોસ્ટમાં, પીએમએ લખ્યું, ‘રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોન સાથે ખૂબ સારી વાતચીત થઈ. અમે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી અને તેનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું. યુક્રેનમાં સંઘર્ષને ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત કરવાના પ્રયાસો સહિત આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કર્યું. ‘ભારત-ફ્રાન્સ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતાને પ્રોત્સાહન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવતી રહેશે’.

 

રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને પણ પોસ્ટ શેર કરી

ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરી અને કહ્યું કે તેમણે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી અને તેમને પેરિસમાં રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી અને સાથી દેશો સાથેની બેઠકના પરિણામોથી વાકેફ કર્યા. મેક્રોને કહ્યું કે ભારત અને ફ્રાન્સ યુક્રેનમાં ન્યાયી અને સ્થાયી શાંતિ સ્થાપિત કરવા માટે સમાન પ્રતિબદ્ધતા ધરાવે છે. તેમણે ભાર મૂક્યો કે બંને દેશો તેમની મિત્રતા અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના આધારે શાંતિ માટે સાથે મળીને કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.

ઘણા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ

પીએમ મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ મેક્રોને આર્થિક, સંરક્ષણ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને અવકાશ જેવા ઘણા ક્ષેત્રોમાં થઈ રહેલી પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. બંને નેતાઓ આ સહયોગને વધુ આગળ વધારવા સંમત થયા અને હોરાઇઝન 2047 રોડમેપ, ઇન્ડો-પેસિફિક રોડમેપ અને ડિફેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ રોડમેપ હેઠળ ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો.

