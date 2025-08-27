‘પહેલા દેશ, પછી વેપાર’, ટ્રમ્પ ટેરિફ પછી પણ ભારત ઝૂક્યું નહીં

વેપારને લઈને ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ સતત વધી રહ્યો છે. અમેરિકાએ આજથી ભારત પર 25% વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો છે. આ પાછળનું કારણ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ ભારત દ્વારા રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું જણાવ્યું છે. જોકે, ભારતીય તેલ રિફાઇનરી કંપનીઓ કહે છે કે રશિયા પાસેથી ક્રૂડ તેલ ખરીદવાનું બંધ થશે નહીં. તેઓ માને છે કે સરકાર અમેરિકન દબાણ સામે ઝૂકશે નહીં. અધિકારીઓનો સ્પષ્ટ સંદેશ એ છે કે ‘પહેલા દેશ, પછી વેપાર’.
સરકાર તરફથી કોઈ આદેશ મળ્યો નથી
તેલ કંપનીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરવાનો સરકાર તરફથી કોઈ આદેશ મળ્યો નથી. સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ઓર્ડર ચોક્કસપણે થોડો ઘટ્યો છે, પરંતુ તેનું કારણ અમેરિકન ટેરિફ નથી પરંતુ રશિયા તરફથી મળેલ ઓછી ડિસ્કાઉન્ટ છે. ગયા વર્ષે, રશિયન ક્રૂડ ઓઇલ $2.5 થી $3 પ્રતિ બેરલ ડિસ્કાઉન્ટ પર ઉપલબ્ધ હતું, પરંતુ હવે આ ડિસ્કાઉન્ટ ઘટીને ફક્ત $1.5 થી $1.7 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું છે. અધિકારીઓ માને છે કે ઓક્ટોબરથી ઓર્ડર ફરી વધી શકે છે, કારણ કે રશિયા ફરીથી ડિસ્કાઉન્ટ વધારવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે.
ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે નહીં
એક ઉદ્યોગ અધિકારીએ કહ્યું, સરકારનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે કે અમે ઝૂકીશું નહીં. જો હવે તેલની આયાત બંધ કરવામાં આવે તો અમેરિકા વધુ શરતો લાદશે. તેલ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા નિષ્ણાતો માને છે કે જો ભારત ઇચ્છે તો, તે અન્ય દેશોમાંથી પણ સરળતાથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદી શકે છે. પરંતુ આમ કરવું એ અમેરિકાના દબાણ સામે ઝૂકવાનું માનવામાં આવશે. તેથી, સરકાર હાલમાં આ વિકલ્પ ટાળવા માંગે છે. તેમણે કહ્યું કે જો ભારત તાત્કાલિક રશિયન તેલ ખરીદવાનું બંધ કરશે, તો વૈશ્વિક તેલ બજાર પર વધુ અસર થશે નહીં.