ફીફા વિશ્વ કપ ફાઈનલ પહેલા મેસીનો હુંકાર, કહ્યું -અમે અમારું સર્વસ્વ..

સ્પેન સામે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 (FIFA World Cup 2026) ની ફાઇનલ પહેલા આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન અને દિગ્ગજ ખેલાડી લિયોનેલ મેસીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તે આ મેચમાં પોતાનું સર્વસ્વ આપવા તૈયાર છે.
ન્યૂ યોર્કના ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026(FIFA World Cup 2026) ની આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ પહેલા, આર્જેન્ટિનાના કેપ્ટન લિયોનેલ મેસીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ફાઇનલ મેચ પહેલા રમતગમતના દિગ્ગજો ન્યૂ યોર્કમાં ફેનેટિક્સ ફેસ્ટમાં એક મંચ પર પહોંચ્યા હતા, જેમાં સુપર બાઉલ ચેમ્પિયન ટોમ બ્રેડી, ટેનિસમાં સૌથી વધુ પુરુષોના ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીતનાર નોવાક જોકોવિચ અને બાસ્કેટબોલમાં ચાર ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર કેવિન ડ્યુરાન્ટનો સમાવેશ થતો હતો. લિયોનેલ મેસી પણ આ નામોમાંથી એક છે. મેસીએ આ દરમિયાન સ્પષ્ટ કર્યું કે તે ટાઇટલ મેચમાં સ્પેન સામે પોતાનું સર્વસ્વ આપવા તૈયાર છે.
સ્પેનના કેપ્ટન મેસીને અત્યાર સુધીનો મહાન ખેલાડી ગણાવે છે. ન્યુ જર્સીમાં સ્ટાર્સથી ભરેલી આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ ફાઇનલ પહેલા મેસીની છેલ્લી જાહેર હાજરી હતી. મેસી વિશે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નના જવાબમાં, સ્પેનના કેપ્ટન રોડ્રીએ કહ્યું,”મેસીને એક ખેલાડી તરીકે અને આર્જેન્ટિના માટે તેનો શું અર્થ છે તેનું વર્ણન કરવા માટે કોઈ શબ્દો નથી. મારા મતે, તે વિશ્વનો સૌથી મહાન ખેલાડી છે.” લિયોનેલ મેસીના દબાણને સંભાળવા વિશે પૂછવામાં આવતા ટેનિસ દિગ્ગજ નોવાક જોકોવિચે કહ્યું,”મેં ઘણી વાર કહ્યું છે કે વ્યક્તિએ ક્યારેય હાર ન માનવી જોઈએ અને અંત સુધી લડતા રહેવું જોઈએ.એ નોંધવું જોઈએ કે બ્રાઝિલ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસમાં એકમાત્ર ટીમ છે જેણે 1958 અને 1962 માં સતત બે વાર વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે.”
આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચેની ફાઇનલ મેચ પહેલા, સ્પેનિશ સ્ટાર ખેલાડી લેમિન યામાલ સાથે લિયોનેલ મેસીનો એક ફોટો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તે ખૂબ જ નાનો હતો ત્યારે તેને સ્નાન કરાવતો દેખાય છે. જ્યારે બ્રેડીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મેસીને ફોટe વિશે પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું,”કેટલી ક્રેઝી તસવીર! તે બાળક હતો, અને હવે આપણે સામસામે છીએ.” મેસીએ યમાલની પણ પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તે હાલમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાંનો એક છે.