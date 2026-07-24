‘અનશન પૂરું થયું, આંદોલન નહીં!’, અભિજિત દીપકેની જાહેરાત

નવી દિલ્હી: 26 દિવસથી અનિશ્ચિતકાલીન ભૂખ હડતાલ પર બેઠેલા જાણીતા સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે કેન્દ્ર સરકારના આશ્વાસન બાદ પોતાના પારણાં કરી લીધા છે. સોનમ વાંગચુકના અનશન વિરામ બાદ તરત જ અભિજિત દીપકેએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે, તેમનું આંદોલન પૂરું થયું નથી અને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા સુધી આ લડાઈ ચાલુ જ રહેશે.

અભિજિત દીપકેનું નિવેદન

સોનમ વાંગચુકે અનશન સમાપ્ત કર્યા બાદ અભિજિત દીપકેએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેમણે સોનમ વાંગચુકના ત્યાગની પ્રશંસા કરવાની સાથે આંદોલન ચાલુ રાખવાની કટિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી.

સરકારનું આશ્વાસન 

સોનમ વાંગચુકને ગુરુગ્રામની મેદાંતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહ મેદાંતા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા અને સરકાર તરફથી તેમની સાથે મુલાકાત કરી હતી.

હોસ્પિટલમાં થયેલી ચર્ચા દરમિયાન સરકારે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા આંદોલનકારીઓ પ્રત્યે સકારાત્મક વલણ અપનાવવાની ખાતરી આપી હતી. સરકારે આશ્વાસન આપ્યું છે કે દિલ્હીના જંતર-મંતર પર શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરનારાઓ અને 20 જુલાઈના રોજ સંસદ માર્ચમાં સામેલ લોકો સામે નોંધાયેલા કેસો પર સકારાત્મક વિચારણા કરીને રાહત આપવામાં આવશે.

પીડિત પરિવારો માટે વળતરની ખાતરી

કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથેની મુલાકાતમાં બે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી.

  • સંસદમાં ચર્ચા: સંસદમાં પ્રશ્નપત્ર લીક અને સમગ્ર પરીક્ષા પ્રણાલીમાં સુધારા કરવા અંગે ગંભીરતાથી ચર્ચા કરાવવામાં આવશે.
  • પીડિતોને વળતર: NEET પેપર લીકના વિવાદના કારણે માનસિક તણાવમાં આવીને આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પીડિત પરિવારોને યોગ્ય આર્થિક વળતર આપવાના પ્રસ્તાવ પર પણ સરકાર સકારાત્મક વિચારણા કરી રહી છે.

અનશન સમેટ્યા બાદ સોનમ વાંગચુકે શું કહ્યું?

અનશનના અંત અંગે સોશિયલ મીડિયા પર માહિતી આપતા સોનમ વાંગચુકે જણાવ્યું, કેન્દ્રીય મંત્રી જે.પી. નડ્ડા, જીતેન્દ્ર સિંહ અને લેહ-લદ્દાખ એપેક્સ બોડીના નેતાઓની સત્તાવાર હાજરીમાં તેમણે 26 દિવસ બાદ ભૂખ હડતાલ સમેટી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, સરકાર સાથે થયેલી લાંબી અને ગંભીર ચર્ચા, મળેલા સકારાત્મક આશ્વાસનો અને દેશમાં કોઈપણ પ્રકારની હિંસક કે અપ્રિય પરિસ્થિતિ ન સર્જાય તે હેતુથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતિક્રિયા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ સોનમ વાંગચુકના અનશન સમાપ્ત કરવાના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. વડાપ્રધાને ટ્વીટ/સંદેશ દ્વારા શુભેચ્છા પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે, સોનમ વાંગચુક ડોક્ટરોની સલાહનું સંપૂર્ણ પાલન કરે અને વહેલી તકે પૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જાય. તેમણે વાંગચુકના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે કામના પણ કરી હતી.

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