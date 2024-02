આજે ખિનૌરી અને શંભુ બોર્ડર પર ખેડૂતોની કેન્ડલ માર્ચ

ખેડૂતોના આંદોલનનો આજે બારમો દિવસ છે. ખેડૂતોએ 29 ફેબ્રુઆરી સુધી દિલ્હી કૂચ કરવાનો નિર્ણય મોકૂફ રાખ્યો છે. જેને લઈને ખેડૂતોમાં થોડી નિરાશા જોવા મળી રહી છે. સરહદો પર ભીડ ઘટીને માત્ર ત્રણસોથી ચારસોની વચ્ચે રહી ગઈ છે. ગઈકાલે મળેલી બેઠકમાં ખેડૂતોએ આગામી દિવસોનો પ્લાન તૈયાર કર્યો હતો. યોજના હેઠળ, ભટિંડાના યુવક શુભકરણ સિંહના મૃત્યુને લઈને ખેડૂતો આજે ખનૌરી અને શંભુ બોર્ડર પર કેન્ડલ માર્ચ યોજશે.

સરહદો પર કેન્ડલ માર્ચ થશેઃ સર્વન સિંહ પંઢેર

ખેડૂત નેતા સર્વન સિંહ પંઢેરે કહ્યું કે શંભુ અને ખનૌરીમાં મોરચાનો આ 12મો દિવસ છે. ગઈકાલે કિસાન મજદૂર મોરચા અને એસકેએમ (નોન-પોલિટિકલ) એ નિર્ણય લીધો હતો કે આજે સાંજે બંને સરહદો પર કેન્ડલ માર્ચ કાઢવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે આ પછી 25 ફેબ્રુઆરીએ અમે બંને સરહદો પર કોન્ફરન્સ યોજીશું કારણ કે 26 ફેબ્રુઆરીએ WTO પર ફરીથી ચર્ચા થશે.

