સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ મંગળવારે રાત્રે અચાનક ડાઉન થઈ ગયા. યુઝર્સના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ અચાનક લોગ આઉટ થઈ રહ્યા છે. મેટાની ઘણી સેવાઓ ડાઉન છે. ઘણા લોકોના ફેસબુક એકાઉન્ટ્સ જાતે જ લોગ આઉટ થઈ રહ્યા છે. જ્યારે ઈન્સ્ટાગ્રામના ઘણા ફીચર્સ કામ નથી કરી રહ્યા.

Meta’s Facebook & Instagram are down in India and many other parts of the world. More details awaited.

— ANI (@ANI) March 5, 2024