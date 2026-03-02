‘ઉરી’ પર નિબંધથી જિંદાલ યુનિવર્સિટીમાં રાજકીય વિવાદ

સોનીપત: હરિયાણા માનવ અધિકાર પંચ (HHRC) એ સોનીપત સ્થિત ઓપી જિંદાલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી પાસે જવાબ માગ્યો છે. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું જ્યારે એક વિદ્યાર્થીએ બે ફેકલ્ટી સભ્યો સામે “હેરેસમેન્ટ” અને “ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન” અંગે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, તેમાં એસોસિયેટ પ્રોફેસર સરોવર ઝૈદી પણ સામેલ છે, જેમને હવે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
HHRCએ 19 ફેબ્રુઆરીના આદેશમાં યુનિવર્સિટીના રજિસ્ટ્રારને આગામી સુનાવણી દરમિયાન વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહેવા અથવા તથ્યો રજૂ કરવા માટે કોઈ વરિષ્ઠ અધિકારીને મોકલવા જણાવ્યું છે.
ગયા મહિને વિશ્વ બજાજે HHRCમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે તેમનો પુત્ર વિખ્યાત, જે યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થી છે, તેને પ્રોફેસર ઝૈદી અને આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર એકતા ચૌહાણ દ્વારા “સતત હેરેસમેન્ટ, અપમાન અને ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન”નો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમની ફરિયાદ મુજબ આ બધું “રાજકીય વિચારોમાં મતભેદ”ને કારણે થયું.આ ઘટનાના પરિણામે પ્રોફેસર ઝૈદીને એક સેમેસ્ટર માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રોફેસર ઝૈદી કોણ છે?
પ્રોફેસર ઝૈદી 2018થી યુનિવર્સિટીના જિંદાલ સ્કૂલ ઓફ આર્ટ એન્ડ આર્કિટેક્ચર (હવે જિંદલ સ્કૂલ ઓફ ડિઝાઇન એન્ડ આર્કિટેક્ચર)માં એસોસિયેટ પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત છે. તે અગાઉ સ્કૂલ ઓફ પ્લાનિંગ એન્ડ આર્કિટેક્ચર, દિલ્હીમાં ફેકલ્ટી સભ્ય રહી ચૂકી છે. તેમણે આંબેડકર યુનિવર્સિટી, દિલ્હીમાં “ધર્મ અને સમાજ” વિષય પર ગેસ્ટ લેક્ચરર તરીકે પણ કામ કર્યું છે. મુંબઈના જ્ઞાનપ્રવાહમાં તેમણે સૂફીવાદ અને ઇસ્લામ વિષયક એક કોર્સ તૈયાર કરીને ભણાવ્યો હતો.
તેમણે પોતાના સંશોધન કાર્ય માટે મેક્સ પ્લાંક ફેલોશિપ, INTACH ફેલોશિપ, IFA ફેલોશિપ અને શોધ ફેલોશિપ પ્રાપ્ત કરી છે.
ફરિયાદમાં શું કહેવામાં આવ્યું?
ફરિયાદ મુજબ, 31 ઓક્ટોબર 2025એ વિખ્યાત બજાજે ફિલ્મ ‘ઉરી: ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક’ પર એક નિબંધ લખ્યો હતો, જે તેમના શિક્ષકોને પસંદ આવ્યો નહોતો.
તેમને 3 નવેમ્બરે કથિત રીતે “હેરેસમેન્ટ” કરવામાં આવ્યો. 7 નવેમ્બરે પ્રોફેસર ઝૈદીના “પોલિટિક્સ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેશન” કોર્સ દરમિયાન વિદ્યાર્થીને “જાણબૂજીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યો” અને “ખાસ રાજકીય દૃષ્ટિકોણ ધરાવતા પ્રોફેસરો” દ્વારા “પીડિત કરવામાં આવ્યો”, એવી ફરિયાદમાં નોંધ છે.