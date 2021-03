‘આદિપુરુષ’માં કૃતિની એન્ટ્રી; સીતાનો રોલ કરશે

નવી દિલ્હીઃ ઓમ રાઉતની મલ્ટિસ્ટારર ફિલ્મ ‘આદિપુરુષ’ના કાસ્ટિંગને લઈ ખૂબ ચર્ચા થઈ રહી છે. આ ફિલ્મમાં સાઉથના સુપરસ્ટાર પ્રભાસ અને સૈફ અલી ખાન સાથે આવી રહ્યા છે. ઓમ રાઉતની આ મેગા બજેટ ફિલ્મમાં વિકી કૌશલને પણ કાસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. હવે ફિલ્મની હિરોઇનને લઈને ખુલાસો થઈ ચૂક્યો છે.

બાહુબલી એક્ટર પ્રભાસની સામે આ ફિલ્મમાં કૃતિ સેનનને કાસ્ટ કરવામાં આવી છે. આ બાબતની માહિતી ખુદ કૃતિ સેનને ટ્વીટ કરીને આપી હતી. એક્ટ્રેસે ફિલ્મના સ્ટાર કાસ્ટના બે ફોટો શેર કર્યા છે અને ‘આદિપુરુષ’ના હિસ્સો બનવા પર આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. કૃતિ સેનન આ ફિલ્મમાં સીતાની ભૂમિકા ભજવવાની છે.

વિકી પ્રભાસનો બહુ મોટો ફેન છે અને તે તેની સાથે સ્ક્રીન શેર કરવા બહુ એક્સાઇટેડ છે. તેણે ‘બાહુબલી’ અનેક વાર જોઈ છે.

