રામ ચરણે નવી ફિલ્મ ‘ધ ઇન્ડિયા હાઉસ’ બનાવવાની ઘોષણા કરી

હૈદરાબાદઃ ફિલ્મ એક્ટર રામ ચરણે વીર સાવરકર જયંતીએ નવી ફિલ્મ ‘ધ ઇન્ડિયા હાઉસ’ની ઘોષણા કરી હતી. આ ફિલ્મમાં એક્ટર નિખિલ સિદ્ધાર્થ અને અનુપમ ખેર મુખ્ય ભૂમિકાઓમાં નજરે ચઢશે. વીર સાવરકરની 140મી જયંતીએ RRR સ્ટાર રામ ચરણે V મેગા પિકચર્સના બેનર હેઠળ બનનારી પહેલી ફિલ્મના લોન્ચની ઘોષણા કરી હતી. રામ ચરણે તેના મિત્ર UV ક્રિયેશન્સના વિક્રમ રેડ્ડી અને અભિષેક અગ્રવાલ આર્ટ્સના પ્રોડક્શન હાઉસ સાથે ભાગીદારી કરી છે.

‘ધ ઇન્ડિયા હાઉસ’ ફિલ્મ લંડનમાં સ્વતંત્રતા પૂર્વના યુગમાં લઈ જશે. એનું ટીઝર એવી ફિલ્મ તરફ ઇશારો કરે છે, જે ઇન્ડિયા હાઉસની આસપાસ રાજકીય ઊથલપાથલના સમયમાં એક લવ સ્ટોરીને ઉજાગર કરે છે.

