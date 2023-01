‘પઠાન’નું રૂ. 100 કરોડનું કલેક્શનઃ શાહરુખ બન્યો બોક્સઓફિસનો બાદશાહ

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ એક્ટર શાહરુખ ખાનની ‘પઠાને’ બોક્સ ઓફિસ પર નાણાંની રેલમછેલ કરી છે. આ ફિલ્મ પર ફેન્સે ભરપૂર પ્રેમ લૂંટાવ્યો છે. ‘પઠાન’ ફિલ્મે વિશ્વભરમાં રૂ. 100 કરોડથી વધુની કમાણી કરી છે. આમ શાહરુખ ખાને બતાવી દીધું છે કે તે બોક્સ ઓફિસનો બાદશાહ બની ચૂક્યો છે.

ફિલ્મ ટ્રેડ એક્સપર્ટ રમેશ બાલાએ શાહરુખ ખાનની ‘પઠાન’ના કલેક્શનને લઈને ટ્વીટ કર્યું છે. તેમણે લખ્યું છે કે ‘પઠાને’ વિશ્વભરમાંથી રૂ. 100 કરોડથી વધુનું ગ્રોસ કલેક્શન કર્યું છે. UAE અને સિંગાપુરમાં ફિલ્મ નંબર વન પર પર ચાલી રહી છે. આ સાથે શાહરુખ ખાન પહેલા દિવસે બોક્સ ઓફિસ પર વિશ્વભરમાં રૂ. 100 કરોડનો આંકડો પાર કરનાર પહેલો બોલીવૂડ એક્ટર બની ગયો છે.

#Pathaan takes a whopping ₹ 100 Crs+ gross opening at the WW Box office..

No.1 debut in UAE 🇦🇪 and Singapore 🇸🇬 @iamsrk rules the 🌎

— Ramesh Bala (@rameshlaus) January 26, 2023