‘પુષ્પા 2’ના પહેલા ગીતની ઝલક આવી સામે, અલ્લુ અર્જુનનો અંદાજ જોવા જેવો

મુંબઈ: સાઉથ સિનેમાના સુપરસ્ટાર અલ્લુ અર્જુન આગામી ફિલ્મ ‘પુષ્પા 2′ માટે લાઈમ લાઈટમાં છે. તાજેતરમાં જ ફિલ્મનું ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ હવે મેકર્સે પહેલા ગીતનો પ્રોમો રિલીઝ કર્યો છે.’પુષ્પાઃ ધ રાઇઝ’ એ અલ્લુ અર્જુનને સમગ્ર ભારતનો સ્ટાર બનાવી દીધો હતો. આ ફિલ્મની સફળતા બાદ હવે ચાહકો ‘પુષ્પા 2’ની રિલીઝની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

થોડા દિવસો પહેલા આ ફિલ્મનું ધમાકેદાર ટીઝર રિલીઝ થયું હતું, જેણે ફિલ્મ માટે ચાહકોની ઉત્સુકતા વધારી દીધી છે. હવે મેકર્સે ‘પુષ્પા 2’ના પહેલા ગીતની એક ઝલક શેર કરી છે. અલ્લુ અર્જુને ફિલ્મના પહેલા ગીતની ઝલક બતાવી છે. જે વીડિયોમાં ‘પુષ્પા’ના હાથની આંગળીઓ જોઈ શકાય છે અને એક નખ પર નેઈલ પેઈન્ટ છે.સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહેલા આ ગીતને દેવી શ્રી પ્રસાદે ગાયું છે, જેઓ આ ફિલ્મના મ્યુઝિક ડિરેક્ટર છે.

