અંકિતા લોખંડે, વિક્કી જૈનના સંબંધોમાં પડી તિરાડ?

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડ એક્ટર સલમાન ખાનનો શો બિગ બોસ 17 હાલના દિવસોમાં સતત ચર્ચામાં છે. આ શોમાં ભાગ લેનારા સ્પર્ધક વચ્ચે લડાઈ-ઝઘડા જોવા મળી રહ્યા છે. આ શોમાં એક્ટ્રેસ અંકિતા લોખંડે પણ પતિ વિક્કી જૈન સાથે ભાગ લઈ રહી છે. આ શોમાં બંનેએ બહુ પ્રેમથી એન્ટ્રી લીધી હતી, પણ બીજા સપ્તાહ પછી અંકિતા અને વિક્કીની વચ્ચે બબાલ શરૂ થઈ ગઈ હતી.

હવે બંને જણ એકેમેકથી હેરાન-પરેશાન દેખાઈ રહ્યા છે. બંને વચ્ચે છૂટાછેડા સુધીની વાત થઈ ચૂકી છે. અંકિતા શો પછી વિક્કીથી અલગ થવાની હિન્ટ આપી ચૂકી છે. હવે નવા એપિસોડમાં અંકિતા પતિને બહુબધા લાફા મારે છે. અંકિતાની આ હરકત જોઈને સૌકોઈ હેરાન છે.

Just imagining the hilarity of giving #AnkitaLokhande a broom on #BiggBoss17! 😂 Can't wait to see #VickyJain bhaiya finally getting a taste of his own medicine as a husband! #BB17"pic.twitter.com/hg5BDktmgU

— 𝐒𝐇𝐘 ❤️‍🔥 (@Punitha2604) January 2, 2024