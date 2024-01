અફઘાનિસ્તાનમાં જોરદાર ભૂકંપ, 5.1ની તીવ્રતા સાથે ધરતી ધ્રૂજી

જાપાનમાં આવેલા પ્રચંડ ભૂકંપ બાદ દુનિયાભરમાંથી આવા સમાચાર આવી રહ્યા છે. આર્જેન્ટીના બાદ 3 જાન્યુઆરીના રોજ અફઘાનિસ્તાનમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. બદખશાન પ્રાંતમાં બપોરે 13.54 કલાકે 5.1ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર તાજિકિસ્તાનના ઇશ્કોશિમથી લગભગ 15 કિમી (9 માઇલ) દક્ષિણમાં હતું. ભૂકંપનું કેન્દ્ર ભૂગર્ભમાં લગભગ 125 કિમી (78 માઈલ) ની ઊંડાઈએ હતું, જોકે ઉત્તરપૂર્વીય અફઘાનિસ્તાન, દક્ષિણ તાજિકિસ્તાન અને ઉત્તર પાકિસ્તાનના ભાગોમાં હળવા આંચકા અનુભવાયા હતા. અધિકારીઓએ હજુ સુધી કોઈ નુકસાનની જાણ કરી નથી. આ પહેલા બુધવારે એટલે કે 3 જાન્યુઆરીએ અફઘાનિસ્તાનમાં બે વખત ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. ડરામણી વાત એ છે કે અફઘાનિસ્તાનમાં 30 મિનિટની અંદર બે વાર ભૂકંપ આવ્યો.

Earthquake of Magnitude:5.1, Occurred on 03-01-2024, 14:54:16 IST, Lat: 36.60 & Long: 71.57, Depth: 29 Km ,Location: Afghanistan for more information Download the BhooKamp App https://t.co/9lxuUXlXmg @KirenRijiju @moesgoi @Dr_Mishra1966 @ndmaindia @Indiametdept pic.twitter.com/L3J1m5AlBH

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 3, 2024