રેડ લિપસ્ટિક, સિલ્વર હુડી ગાઉનમાં ઐશ્વર્યા રાય કાન્સમાં છવાઈ

નવી દિલ્હીઃ બોલીવૂડની દિગ્ગજ એકટ્રેસ અને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાર ઐવર્યા રાય બચ્ચનનો કાન્સનો લુક સામે આવ્યો છે. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ ઐશ્વર્યાએ પોતાના ગ્લેમરસ લુકથી બધાને ચોંકાવી દીધા છે. 76મા કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં ઐશ્વર્યાએ ઘણો હેવી સિલ્વર ગાઉન પહેર્યો હતો, જેમાં લોન્ગ ટ્રેલ અને હુડેડ લુક યુનિક હતો. આ લુકમાં તે બહુ સુંદર દેખાતી હતી. ટ્વિટર પર ઐશ્વર્યાનો કાન્સ લુક વાઇરલ થઈ રહ્યો છે.

ફ્રાન્સ શહેરના ફ્રેન્ચ રિવેરામાં આયોજિત કાન્સ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 16 મેએ શરૂ થઈને 27 મે સુધી ચાલવાનો છે. પ્રતિ વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ બોલીવૂડ એક્ટ્રેસ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા અહીં પહોંચી હતી.

Listen,#AishwaryaRaiBachchan has done it more than 40 times.

You probably weren’t even born when she started slaying at Cannes.

You still want her to Play Safe?!

Now it’s Go Big or Go Home.

We Wanted Drama. We Got It.

Mother Served It. #Cannes2023 pic.twitter.com/0RUjhe6732

— Anshu (@TweetingAnshu) May 18, 2023