ઈંગ્લેન્ડે ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ટીમની જાહેરાત, પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં મોટો ફેરફાર

ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી 5 મેચોની ટેસ્ટ શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ગુરુવાર 15 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થઈ રહી છે. મુલાકાતી ટીમે આ મેચ માટે પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનની જાહેરાત કરી દીધી છે. વિશાખાપટ્ટનમ ટેસ્ટમાં રમનારી ટીમમાં ઈંગ્લેન્ડે એક ફેરફાર કર્યો છે. આ સિરીઝમાં ડેબ્યૂ કરનાર સ્પિનરને બાકાત રાખીને ફાસ્ટ બોલરને સામેલ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

One change to our XI for the third Test in Rajkot 🏏 🔁

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #EnglandCricket

— England Cricket (@englandcricket) February 14, 2024