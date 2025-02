એલોન મસ્ક કેમ અંતરિક્ષ યાત્રી એન્ડ્રીયાસ મોગેનસેન પર ભડક્યા?

અમેરિકા: આઠ મહિનાથી અંતરિક્ષમાં અટવાયેલા ભારતીય મૂળના અમેરિકન અંતરિક્ષયાત્રીઓ સુનીતા વિલિયમ્સ અને બૂચ વિલમોરના પાછા લાવવા મુદ્દે ડેનિશ અંતરિક્ષયાત્રી એન્ડ્રીયાસ મોગેનસેન પર ઈલોન મસ્ક ભડક્યા હતા. બંને વચ્ચે સોશિયલ મીડિયા પર જંગ શરુ થઈ ગઈ છે.

What a lie.

And from someone who complains about lack of honesty from the mainstream media. https://t.co/DxofPYolon

— Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) February 20, 2025