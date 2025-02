‘તેનાથી કોઈ ફરક નહીં પડે…’, AAPના આરોપો પર ચૂંટણી પંચનો જવાબ

દિલ્હી ચૂંટણી પહેલા રાજધાનીમાં રાજકીય તાપમાન ખૂબ જ ઉંચુ જોવા મળ્યું હતું. ચૂંટણી પંચને પણ આરોપો અને પ્રતિ-આરોપોમાં ઘસવામાં આવ્યું. આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના વડા અરવિંદ કેજરીવાલે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર (CEC) રાજીવ કુમાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. હવે, ચૂંટણી પ્રચાર સમાપ્ત થયા પછી, ચૂંટણી પંચે કેજરીવાલને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.

ચૂંટણી પંચે શું કહ્યું?

અરવિંદ કેજરીવાલ પર વળતો પ્રહાર કરતા ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે તેઓ ભારતના ચૂંટણી પંચને બદનામ કરવા માંગે છે. તેઓ જાણી જોઈને ચૂંટણી પંચ પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમનું નિવેદન આ રણનીતિનો એક ભાગ છે. પરંતુ તેમના આવા આરોપોની ચૂંટણી પંચ પર કોઈ અસર થશે નહીં. જોકે, આ સમય દરમિયાન ચૂંટણી પંચે કોઈ પક્ષ કે નેતાનું નામ લીધું નથી. પરંતુ તેમનું સીધું નિશાન કેજરીવાલ છે.

The 3-member Commission collectively noted repeated deliberate pressure tactics to malign ECI in Delhi Elections,as if it is a single member body & decided to have constitutional restraint, absorbing such outbursts with sagacity, stoically & not to be swayed by such insinuations

