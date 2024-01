EDએ દિલ્હીમાં CM સોરેનના ત્રણ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડ્યા

EDએ સોમવારે દિલ્હીમાં ઝારખંડના સીએમ હેમંત સોરેનના ત્રણ સ્થાનો પર દરોડા પાડ્યા હતા. EDએ જે ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા તેમાં ઝારખંડ ભવન, હેમંત સોરાણેના નિવાસસ્થાન શાંતિ નિકેતન પેલેસ અને મોતીલાલ નેહરુ માર્ગનો સમાવેશ થાય છે. EDની ટીમ હેમંત સોરેનની BMW કારને પોતાની સાથે લઈ ગઈ હતી. EDએ કારમાંથી કેટલાક દસ્તાવેજો રિકવર કર્યા છે. આ ટીમ દિલ્હીમાં સીએમ સોરેનના ઘરેથી રવાના થઈ હતી. સોમવારે સવારે 7 વાગ્યે EDની ટીમ હેમંત સોરેનના ઘરે પહોંચી હતી પરંતુ મુખ્યમંત્રી ઘરે મળ્યા ન હતા. EDના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આ કાર બેનામી પ્રોપર્ટીમાંથી ખરીદવામાં આવી હતી. EDનો દાવો છે કે તેઓ અત્યાર સુધી હેમંત સોરેન સાથે કોઈ સંપર્ક કરી શક્યા નથી. EDની ટીમ હજુ પણ એરપોર્ટ પર હાજર છે.

VIDEO | Visuals of ED team leaving from Jharkhand CM @HemantSorenJMM’s residence in Delhi. The ED team can be seen taking away CM Hemant Soren’s car and his driver. pic.twitter.com/EB5hQ0V6Kz — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2024

બંધારણીય સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ- JMM

દરમિયાન, હેમંત સોરેનની પાર્ટી ઝારખંડ મુક્તિ મોરચાએ એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું હતું કે, “બંધારણીય સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરીને ઝારખંડમાં અરાજકતાનું વાતાવરણ ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારથી ઝારખંડમાં આદિવાસી યુવા મુખ્યમંત્રી હેમંતના સક્ષમ નેતૃત્વમાં ગઠબંધન સરકાર બની છે. સોરેન જી, ત્યારથી, કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપ દ્વારા દરેક શક્ય રીતે કાવતરાં કરીને સરકારને પછાડવાના ઘણા પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં તેમને દરેક વખતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. તમામ રાજકીય પ્રયાસોનો દુરુપયોગ કર્યા પછી, હવે કેન્દ્ર સરકાર અને ભાજપે બંધારણીય કારણ હાથ ધર્યું છે. સંસ્થાઓનો દુરુપયોગ કરે છે.”

STORY | Political vendetta to delegitimise Soren; not being in house doesn’t mean fleeing: Family READ: https://t.co/w9V2iHEMLt pic.twitter.com/ri5SBz8n9z — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2024

ED અધિકારીઓને કેટલો સમય જોઈએ છે – JMM

પાર્ટીએ કહ્યું, “20 જાન્યુઆરી, 2024ના રોજ, મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન જીની ED અધિકારીઓ દ્વારા કેમેરા પર સાત કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે પૂછવામાં આવેલા તમામ પ્રશ્નોના જવાબો રેકોર્ડ કર્યા હતા. છેલ્લા દોઢ મહિના દરમિયાન, અંદર, 12 ડિસેમ્બર 2023, 15 જાન્યુઆરી 2024 અને આજે 29 જાન્યુઆરી 2024ના રોજ શ્રી હેમંત સોરેન દ્વારા ઇડી ઓફિસને મોકલવામાં આવેલા પત્ર દ્વારા માહિતી આપવામાં આવી છે. આખરે, સાડા ત્રણ કરોડની જનતા દ્વારા લોકતાંત્રિક રીતે ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ EDના અધિકારીઓને કેટલો સમય જોઈએ છે?પૂછપરછના ત્રણ-ચાર દિવસમાં ફરીથી સમન્સ જારી કરવામાં આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે ત્રણ-ચાર દિવસમાં ફરીથી જવાબ દાખલ કરવા માટે આવવું પડશે.મુખ્યમંત્રી તરીકે સ્વાભાવિક રીતે જ ત્રણથી ચાર અઠવાડિયાનું પૂર્વ-નિર્ધારિત સમયપત્રક છે. વહીવટી જવાબદારીઓ સાથે, તેઓએ રાજકીય જવાબદારીઓ પણ નિભાવવી પડશે.”

સીએમ સોરેને મેઈલ દ્વારા જવાબ આપ્યો

સીએમ સોરેને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પર રાજ્ય સરકારના કામકાજમાં અવરોધ લાવવા માટે ‘રાજકીય એજન્ડા દ્વારા પ્રેરિત’ હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે 31 જાન્યુઆરીના રોજ અથવા તે પહેલાં તેમના નિવેદનને ફરીથી રેકોર્ડ કરવા માટે EDનો આગ્રહ ખરાબ ઇચ્છાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તપાસ એજન્સીને મોકલવામાં આવેલા ઈમેલમાં સીએમ હેમંત સોરેને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને સમન્સ જારી કરવું ‘સંપૂર્ણપણે ખેદજનક અને કાયદા દ્વારા આપવામાં આવેલી સત્તાનો દુરુપયોગ છે.’

STORY | In mail to ED, Jharkhand CM Hemant Soren (@HemantSorenJMM) says its insistence on questioning him again before Jan 31 reeks of malice READ | https://t.co/I7YheCTAOh pic.twitter.com/W5VuJTYcmW — Press Trust of India (@PTI_News) January 29, 2024

સીએમ સોરેને રવિવારે મોકલેલા ઈમેલમાં જણાવ્યું હતું કે, “કોર્ટમાં ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે 20 જાન્યુઆરીએ મારી સાત કલાકની પૂછપરછનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ સેવ કરો.” ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા 27 જાન્યુઆરીની રાત્રે રાંચીથી દિલ્હી માટે રવાના થઈ હતી. (JMM) નેતા હેમંત સોરેને એજન્સીને એક ઈમેલ મોકલ્યો છે જેમાં તેઓ 31 જાન્યુઆરીએ તેમના રાંચીના નિવાસસ્થાને બપોરે 1 વાગ્યે ED તપાસકર્તાઓ દ્વારા પૂછપરછના નવા રાઉન્ડ માટે સંમત થયા છે.