RJD ચીફ લાલુ પ્રસાદ યાદવની ED દ્વારા 9 કલાક ચાલી પૂછપરછ

આરજેડી ચીફ લાલુ યાદવની EDની પૂછપરછ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. EDએ તેમને નવ કલાકથી વધુ સમય સુધી પ્રશ્નો પૂછ્યા. પૂછપરછ દરમિયાન આરજેડી સાંસદ અને તેમની પુત્રી માસી ભારતી સહિત ઘણા નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ ત્યાં ઉભા રહ્યા હતા. આ તપાસ લેન્ડ ફોર જોબ કૌભાંડમાં કરવામાં આવી છે. તપાસના સમય પર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. રવિવારે (28 જાન્યુઆરી) નીતીશ કુમારે બિહારમાં મહાગઠબંધનથી અલગ થયા બાદ નવમી વખત સીએમ તરીકે શપથ લીધા હતા. બીજા દિવસે 29 જાન્યુઆરીએ પૂર્વ સીએમ લાલુ યાદવ પટનામાં ED સમક્ષ હાજર થયા હતા. મંગળવારે 30 જાન્યુઆરીએ EDએ તેજસ્વી યાદવને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છે. તેજસ્વી યાદવ લાલુ યાદવના પુત્ર છે અને મહાગઠબંધન સરકારમાં ડેપ્યુટી સીએમ હતા.

VIDEO | Security officials take RJD supremo Lalu Yadav to his vehicle amid massive gathering of supporters outside the ED office in Patna. pic.twitter.com/a7rQ6fCdlx

પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ ED પર નિશાન સાધ્યું

લાલુ યાદવની પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ કહ્યું કે જો પિતાને કંઈ થશે તો તેના માટે ED અને CBI જવાબદાર રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે લાલુ યાદવનું વર્ષ 2022માં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું હતું. તેમની પુત્રી રોહિણી આચાર્યએ તેમની કિડનીનું દાન કર્યું હતું.

VIDEO | RJD supremo Lalu Yadav comes out of the ED office in Patna after several hours of questioning in the land-for-jobs case. pic.twitter.com/x1DZ6UVNmb

