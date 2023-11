દિલ્હી-NCR અને યુપીમાં ભૂકંપના આંચકા

દિલ્હી-એનસીઆર અને યુપીમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. ભૂકંપનું કેન્દ્ર નેપાળ હતું. નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી અનુસાર, રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા 5.6 માપવામાં આવી છે. ત્રણ દિવસમાં આ બીજી વખત ભૂકંપ આવ્યો છે. શુક્રવારે રાત્રે લગભગ 11:30 વાગ્યે 6.4ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો. તેનું કેન્દ્ર નેપાળ હતું અને તેના આંચકા દિલ્હી સુધી અનુભવાયા હતા.

5.6-magnitude earthquake hits Nepal, according to National Center for Seismology. Tremors felt in Delhi-NCR and nearby regions. pic.twitter.com/aInga7HX7x

— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2023