દિલ્હીની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલમાં દવાઓની અછત

નવી દિલ્હીઃ દિલ્હીના હોસ્પિટલોમાં શ્વાસ સંબંધિત બીમારીઓથી પીડાતા દર્દીઓની સંખ્યા અચાનક વધી ગઈ છે. દિલ્હીમાં પ્રદૂષણનું સ્તર વધતાં ઓપીડીમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં આશરે 20 ટકા સુધીનો વધારો થયો છે. શિયાળાની ઋતુમાં દર વર્ષે શ્વાસ સંબંધિત બીમારીઓના દર્દીઓ વધી જાય છે, પરંતુ આ વર્ષે પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની છે. દિલ્હીની લોકનાયક હોસ્પિટલમાં દર્દીઓને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે હોસ્પિટલમાં જરૂરી દવાઓની ભારે અછત જોવા મળી રહી છે. નેબ્યુલાઇઝર, કફ સિરપ, મલ્ટીવિટામિન અને અન્ય જરૂરી ઇન્હેલર્સ જેવી દવાઓ હોસ્પિટલની ફાર્મસીમાં ઉપલબ્ધ નથી. એ કારણે દર્દીઓને બહારની ખાનગી મેડિકલ દુકાનોમાંથી દવાઓ ખરીદવા મજબૂર થવું પડ્યું છે. લોકનાયક હોસ્પિટલનાં અનેક પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ઘણી દવાઓ સામે સ્પષ્ટ રીતે “નોટ અવેલેબલ” લખેલું જોવા મળે છે.

ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે દિલ્હી સરકાર દ્વારા સંચાલિત હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓને મફત દવાઓ આપવામાં આવે છે. આ જ કારણ છે કે મોટી સંખ્યામાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો આ હોસ્પિટલ  નિર્ભર રહે છે. પરંતુ હાલની સ્થિતિમાં લોકનાયક હોસ્પિટલમાં જરૂરી દવાઓ ન મળવાથી સૌથી વધુ મુશ્કેલી આ વર્ગને જ ભોગવવી પડી રહી છે.

દરિયાગંજમાં રહેતી નિશા જણાવે છે કે તેમના સાત વર્ષના પુત્ર નમન માટે Bromhexine સિરપ અને મલ્ટીવિટામિન સિરપની જરૂર હતી, પરંતુ હોસ્પિટલની ફાર્મસીમાં આ દવાઓ ઉપલબ્ધ નહોતી. Bromhexine સિરપનો ઉપયોગ કફ પાતળો કરવા, ઉધરસ ઘટાડવા અને છાતીમાં થતા કફને દૂર કરવા માટે થાય છે. નિશાના જણાવ્યા મુજબ તેઓ ઘણાં વર્ષોથી લોકનાયક હોસ્પિટલમાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ ફાર્મસીના શેલ્ફ ઘણીવાર ખાલી જ મળે છે. તેમનું કહેવું છે કે તેમની પોતાની કોઈ આવક નથી અને પતિ નજીકની શાળામાં ભણાવે છે, આવી સ્થિતિમાં તેઓ પોતાના બાળકના ભવિષ્યને લઈને ખૂબ ચિંતિત છે.

