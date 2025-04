ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીને ‘અનધિકૃત’ પત્ર મોકલ્યો

11 એપ્રિલે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીને મોકલવામાં આવેલ એક પત્ર હેડલાઇન્સમાં હતો. આ પત્ર વ્હાઇટ હાઉસ ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા કથિત યહૂદી વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અંગે જારી કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આ પત્ર અંગેના એક રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ પત્ર અનધિકૃત હતો અને તેને મોકલવો જોઈતો ન હતો. આ બાબતથી પરિચિત લોકોના હવાલાથી ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સના એક અહેવાલમાં આ વાત કહેવામાં આવી છે. આ પત્રમાં હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીની નિમણૂકો, પ્રવેશ અને શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ અંગે વિગતવાર માહિતી માંગવામાં આવી હતી. આરોગ્ય અને માનવ સેવા વિભાગના કાર્યકારી જનરલ કાઉન્સેલ સીન કેવેનીએ ઇમેઇલ દ્વારા પત્ર પ્રકાશિત કર્યો.

What an absolute joke: Trump officials claimed the letter sent to Harvard with a list of demands was a “mistake” and had been sent without authorization.

And because Harvard defended themselves, the White House announced they were freezing funding and Trump threatened to remove… pic.twitter.com/o5Yso2EGJt

— MeidasTouch (@MeidasTouch) April 19, 2025