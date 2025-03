VIDEO: ભૂકંપની થોડીક ક્ષણો બાદ બેંગકોકના રસ્તા પર બાળકનો જન્મ

બેંગકોક: થાઇલેન્ડમાં આવેલા ભયંકર ભૂકંપ દરમિયાન બેંગકોકમાં ડોક્ટરોએ પોલીસ જનરલ હોસ્પિટલની બહાર રસ્તા પર એક બાળકનો જન્મ કરાવ્યો. શુક્રવારે ભૂકંપ આવ્યો ત્યારે મહિલા સર્જરી હેઠળ હતી અને ડોક્ટરોને હોસ્પિટલ ખાલી કરાવવાની ફરજ પડી હતી. હોસ્પિટલના પ્રવક્તા પોલીસ કર્નલ સિરિકુલ શ્રીસંગાએ જણાવ્યું હતું કે, તબીબી ટીમો દર્દીને હોસ્પિટલમાંથી બહાર કાઢી અને આરોગ્યસંભાળ કર્મચારીઓથી ઘેરાયેલી મહિલાએ હોસ્પિટલની બહાર રસ્તા પર જ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો.

Footage during the earthquake in #Bangkok a baby was born in the park 😭 Waht a story to tell ‘’ I was born during the earthquake ‘’ #แผ่นดินไหว #earthquake #myanmarearthquake #bangkokearthquake #ตึกถล่ม pic.twitter.com/7E0FdzfPEf

— Miia 🩵 (@i30199) March 28, 2025