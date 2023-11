મહુઆ મોઇત્રાએ લોકસભા સ્પીકરને પત્ર લખીને ગંભીર આરોપો લગાવ્યા

પ્રશ્નો પૂછવાના બદલામાં પૈસા લેવાના આરોપને લઈને વિવાદ ચાલુ છે. દરમિયાન તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ લોકસભા અધ્યક્ષ ઓમ બિરલાને પત્ર લખ્યો હતો. આમાં તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે એથિક્સ કમિટી સમક્ષ તેની હાજરી દરમિયાન તેના ‘કપડાં ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા’. તેમણે કહ્યું કે પેનલની બેઠકમાં અનૈતિક અને અભદ્ર વર્તન જોવા મળ્યું હતું. તેમણે એવો પણ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સમિતિના અધ્યક્ષ, બીજેપી સાંસદ વિનોદ કુમાર સોનકર, કેસ સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવાને બદલે, તેમને દુર્ભાવનાપૂર્ણ અને અપમાનજનક રીતે પ્રશ્ન કરીને પક્ષપાત દર્શાવ્યો હતો.

Just written to Hon’ble Speaker @loksabhaspeaker on serious issue of surveillance on Opposition members in violation of Constitutional freedoms & rule of law.@MamataOfficial @abhishekaitc @AITCofficial pic.twitter.com/tqmKpgkNew — Mahua Moitra (@MahuaMoitra) November 1, 2023

મહુઆ મોઇત્રા અને બીએસપી સાંસદ દાનિશ અલી સહિત ઘણા વિપક્ષી સાંસદો ગુસ્સામાં એથિક્સ કમિટીની બેઠકમાંથી વોકઆઉટ કરી ગયા હતા. દાનિશ અલીએ કહ્યું કે, મીટિંગમાં હંગામો થયો હતો. અનૈતિક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા. “તેણીએ રાત્રે કોની સાથે વાત કરી હતી… આવા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા.” જોકે, વિનોદ કુમાર સોનકરે આ આરોપોને ફગાવી દીધા હતા.

VIDEO | “Five members of the Ethics committee walked out on Chairperson’s behaviour. It was anything but an Ethics committee, it was the most unethical hearing possible. The Chairperson was reading from a pre-written script which contained most disgusting, invasive and private… pic.twitter.com/0m7arvl2Kz — Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023

મહુઆ મોઇત્રાએ શું કહ્યું?

મોઇત્રાએ પત્રમાં લખ્યું છે કે, હું ખૂબ જ વ્યથિત છું અને આજે તમને એથિક્સ કમિટીની સુનાવણી દરમિયાન કમિટીના અધ્યક્ષના મારા પ્રત્યેના અનૈતિક, ઘૃણાસ્પદ અને પૂર્વગ્રહયુક્ત વર્તન વિશે જણાવવા માટે લખી રહ્યો છું. તેને રૂઢિચુસ્ત રીતે કહીએ તો, તેણે સમિતિના તમામ સભ્યોની હાજરીમાં મને છીનવી લીધો. તેમણે કહ્યું, કમિટીએ પોતાને એથિક્સ કમિટી સિવાય બીજું નામ આપવું જોઈએ કારણ કે તેમાં કોઈ નૈતિકતા અને નૈતિકતા બાકી નથી. વિષય સાથે સંબંધિત પ્રશ્નો પૂછવાને બદલે, સ્પીકરે મને દૂષિત અને સ્પષ્ટ રીતે અપમાનજનક રીતે પ્રશ્નો પૂછીને પૂર્વગ્રહયુક્ત પૂર્વગ્રહ દર્શાવ્યો. આ સમય દરમિયાન, તેના શરમજનક વર્તનના વિરોધમાં હાજર 11 સભ્યોમાંથી પાંચ સભ્યોએ વોકઆઉટ કર્યું.

VIDEO | “I stand up for Indian womanhood and I will not stand there and be subjected to ‘chirharan’ by some Chairperson under his party whip,” says TMC MP @MahuaMoitra on Ethics committee meeting held earlier today. (Full video available on https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/n9QQnk7Qlh — Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023

વિનોદ સોનકરે શું કહ્યું?

મોઇત્રાના આક્ષેપો અને વિપક્ષી સાંસદોના વોકઆઉટ બાદ વિનોદ સોનકરે સ્પષ્ટતા આપી અને કહ્યું, “જવાબ આપવાને બદલે મહુઆ મોઇત્રાએ ગુસ્સામાં અસંસદીય ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો.”

VIDEO | “The Ethics Committee Chairperson was under the whip and was reading every question. He insisted on asking cheap sordid questions,” says TMC MP @MahuaMoitra on the Ethics Committee meeting held earlier today. (Full video available on https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/ZrsrEpN212 — Press Trust of India (@PTI_News) November 2, 2023

શું છે મામલો?

ભાજપના સાંસદ નિશિકાંત દુબેએ હાલમાં જ આરોપ લગાવ્યો હતો કે મોઇત્રાએ સંસદમાં પ્રશ્નો પૂછવા માટે ઉદ્યોગપતિ દર્શન હિરાનંદાની પાસેથી પૈસા લીધા હતા. આ જોતાં મોઇત્રાએ અદાણી ગ્રૂપ અંગે સવાલો ઉઠાવીને પીએમ મોદીની ઇમેજ ખરાબ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.