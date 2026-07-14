PM મોદીની ભેટથી સ્લોવાકિયાના નેતા ગદગદ થયા

આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિ માત્ર મોટા દસ્તાવેજો, સત્તાવાર બેઠકો કે કરારો પૂરતી સીમિત નથી હોતી. ઘણીવાર કોઈ દેશની સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને સ્થાનિક સ્વાદ બે દેશોના સંબંધોને અનોખી મજબૂતી પૂરી પાડે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સ્લોવાકિયા પ્રવાસ દરમિયાન પણ આવો જ એક સુંદર નજારો જોવા મળ્યો, જેની ચર્ચા અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જોરશોરથી થઈ રહી છે. પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સ્લોવાકિયા પ્રવાસ દરમિયાન સ્લોવાક નેશનલ કાઉન્સિલના ચેરમેન રિચર્ડ રાશી (Richard Raši) ને બિહારની સુપ્રસિદ્ધ પરંપરાગત મીઠાઈ ‘ઠેકુઆ’ ભેટ સ્વરૂપે આપી હતી. આ ખાસ ભેટ મળ્યા પછી સ્લોવાક નેતાએ પોતાના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ X પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જે ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થયો છે.

સુંદર લાકડાના બોક્સમાં પરંપરાગત બિહારી કૂકીઝ

પોતાના સત્તાવાર વીડિયોમાં રિચર્ડ રાશી સુંદર રીતે કોતરણી કરેલા લાકડાના બોક્સને ખોલતા જોવા મળે છે. તેમણે પીએમ મોદી તરફથી મળેલી આ ભેટને સામાન્ય રાજદ્વારી ભેટો કરતાં તદ્દન અલગ અને ખૂબ જ ખાસ ગણાવી હતી. બોક્સ ખોલ્યા પછી તેઓ ઠેકુઆને હાથમાં લઈને તેની સરસ બનાવટની પ્રશંસા કરતા જોવા મળે છે. તેમણે કહ્યું કે આ વાનગીનો આકાર જોઈને જ તેના અદ્ભુત સ્વાદનો અંદાજ લગાવી શકાય છે.

પોતાની પરંપરાગત મીઠાઈઓ સાથે કરી સરખામણી

ઠેકુઆનો સ્વાદ ચાખ્યા બાદ રિચર્ડ રાશીએ તેના ખૂબ વખાણ કર્યા હતા. તેમણે આ ભેટને બિહારની પરંપરાગત કૂકીઝ તરીકે ઓળખાવી અને ઉમેર્યું કે આ પરંપરાગત ભારતીય વાનગીનો ઘણો ઊંડો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ છે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું કે આ વાનગીનો સ્વાદ અને બનાવટ તેમને સ્લોવાકિયાની પોતાની પરંપરાગત મીઠાઈઓની યાદ અપાવે છે.

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