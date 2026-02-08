શું ચીને ‘ગુપ્ત’ પરમાણુ પરીક્ષણ કરવા માટે ગલવાન ખીણમાં અથડામણનો પ્લાન કર્યો હતો ?

અમેરિકાએ એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે કે ચીને 2020 માં ‘ગુપ્ત’ પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું હતું. આ પરીક્ષણ ગલવાન ખીણમાં ભારત સાથે થયેલી હિંસક અથડામણના માત્ર સાત દિવસ પછી થયું હતું. આ આરોપ અમેરિકાના અંડર સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ થોમસ ડીનાનો દ્વારા લગાવવામાં આવ્યો હતો. ડીનાનોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે અમેરિકા પાસે ગુપ્ત માહિતી છે કે ચીન વૈશ્વિક એજન્સીઓથી બચીને ગુપ્ત પરમાણુ પરીક્ષણ કરી રહ્યું છે. તેમના મતે, ચીને 22 જૂન, 2020 ના રોજ પણ આવું જ પરીક્ષણ કર્યું હતું.
યુએસએ ચીનના 2020 ના પરીક્ષણના સમયને ભારત સાથેની ગલવાન ખીણની અથડામણ સાથે સીધો સાંકળ્યો નથી. જો કે, તેનો સમય સૂચવે છે કે ગલવાન ખીણની અથડામણે ચીનને વૈશ્વિક ધ્યાન ભટકાવવાની તક પૂરી પાડી હતી. આ ગલવાન ખીણમાં ભારત સાથેની અથડામણના થોડા દિવસો પછી જ બન્યું. આ અથડામણમાં 20 ભારતીય સૈનિકો શહીદ થયા હતા. આ અથડામણમાં ચીને વધુ જાનહાનિનો ભોગ લીધો હતો, પરંતુ ચીને ક્યારેય આંકડા જાહેર કર્યા નથી.
અહેવાલ મુજબ, ચીને ભારતની સરહદે આવેલા શિનજિયાંગ પ્રદેશના લોપ નુર ખાતે આ પરીક્ષણ કર્યું હતું. ડીનોના કહે છે કે ચીને “ડીકપલિંગ” નામની તકનીકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ તકનીક પરીક્ષણ દરમિયાન ધરતીકંપના સંકેતો શોધવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે. “ડીકપલિંગ” એ એક તકનીક છે જેમાં ભૂગર્ભમાં એક મોટા ખાડાની અંદર વિસ્ફોટ કરવામાં આવે છે, જે ભૂકંપના તરંગોને દબાવી શકે છે. ડીનોનાએ X પર લખ્યું હતું કે યુએસ સરકાર જાણે છે કે ચીને પરમાણુ વિસ્ફોટક પરીક્ષણો કર્યા છે. ચીને તેની ક્રિયાઓ છુપાવવા માટે ડીકપલિંગનો ઉપયોગ કર્યો છે. ચીને 22 જૂન, 2020 ના રોજ સમાન ઉપજ-ઉત્પાદક પરમાણુ પરીક્ષણ કર્યું હતું.