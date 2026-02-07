IND vs USA : શાનદાર જીત સાથે વર્લ્ડકપમાં ભારતનો શુભારંભ

આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત શાનદાર જીત સાથે કરી છે. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલા મેચ નંબર-3માં ભારતીય ટીમે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા (USA)ને 29 રનથી હરાવી વિશ્વકપમાં પોતાનો દમદાર ઈરાદો બતાવી દીધો. આ મેચમાં બેટિંગ, બોલિંગ અને નેતૃત્વ – ત્રણેય વિભાગોમાં ભારતનું પ્રદર્શન અસરકારક રહ્યું.

ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત ઘણી ખરાબ રહી હતી. અભિષેક શર્મા પહેલી જ બોલ પર આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે શરૂઆતમાં જ ટીમ પર દબાણ આવી ગયું. ઈશાન કિશન અને તિલક વર્માએ ઇનિંગ્સને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પાવરપ્લેના અંતિમ ઓવરમાં શેડલી વાન શલ્કવિકે એક જ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ લઈને ભારતને મુશ્કેલીમાં નાખી દીધું. આ તબક્કે સ્કોર 46/4 હતો અને ભારતીય ઇનિંગ્સ લથડતી જણાઈ રહી હતી.

મધ્યક્રમમાં પણ ભારતને રાહત મળી નહીં. રિંકૂ સિંહ અને હાર્દિક પંડ્યા પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સની અપેક્ષા હતી, પરંતુ બંને નિષ્ફળ રહ્યા. 77 રન પર છ વિકેટ પડ્યા બાદ મેચ પર યુએસએની પકડ મજબૂત થતી લાગી. આવી સંકટની ઘડીમાં કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ એક ચટ્ટાનની જેમ ઊભા રહ્યા.

સૂર્યકુમાર યાદવ અને અક્ષર પટેલ વચ્ચે સાતમા વિકેટ માટે થયેલી ભાગીદારી ભારત માટે ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાબિત થઈ. અક્ષરે સમજદારીપૂર્વક બેટિંગ કરતા 14 રન બનાવ્યા, જ્યારે સૂર્યાએ ઇનિંગ્સને અંત સુધી ખેંચી. અક્ષર આઉટ થયા બાદ પણ સૂર્યકુમાર યાદવનો આત્મવિશ્વાસ અડગ રહ્યો. તેમણે પોતાની અનોખી શોટ મેકિંગ ક્ષમતાથી યુએસએના બોલરો પર દબાણ બનાવ્યું.

સૂર્યકુમાર યાદવે માત્ર 49 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 84 રનની તૂફાની ઇનિંગ્સ રમી. તેમના કારણે ભારત 9 વિકેટના નુકસાને 161 રન સુધી પહોંચી શક્યું. એક સમયે 130 રન પણ મુશ્કેલ લાગતા હતા, ત્યાંથી 161 સુધી પહોંચવું ભારત માટે મોટી સિદ્ધિ હતી.

162 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલી યુએસએ ટીમની શરૂઆત પણ ખરાબ રહી. મોહમ્મદ સિરાજે પોતાની ગતિ અને સ્વિંગથી અમેરિકન ટોપ ઓર્ડરને હચમચાવી દીધો. તેમણે એન્ડ્રીજ ગાઉસ અને સૈતેજા મુક્કમલ્લાને પેવેલિયન મોકલ્યા, જ્યારે અર્શદીપ સિંહે કેપ્ટન મોનાંક પટેલને શૂન્ય પર આઉટ કર્યા. પાવરપ્લેમાં જ ત્રણ વિકેટ પડતા યુએસએ દબાણમાં આવી ગઈ.

મિલિંદ કુમાર અને સંજય કૃષ્ણમૂર્તિએ વચ્ચે સારી ભાગીદારી કરીને યુએસએને મેચમાં પાછું લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. મિલિંદે ઝડપી 34 રન બનાવ્યા, જ્યારે સંજયે 37 રનની લડાયક ઇનિંગ્સ રમી. પરંતુ ત્યારબાદ અક્ષર પટેલની સ્પિનનો જાદુ ચાલ્યો. અક્ષરે સતત બોલ પર સંજય કૃષ્ણમૂર્તિ અને હરમીત સિંહને આઉટ કરીને મેચ સંપૂર્ણ રીતે ભારત તરફ વાળી દીધી.

અંતમાં મોહમ્મદ સિરાજે ત્રણ વિકેટ, અક્ષર પટેલ અને અર્શદીપ સિંહે બે-બે વિકેટ ઝડપી યુએસએની ઇનિંગ્સ 132/8 પર અટકાવી. આ રીતે ભારતે 29 રનની શાનદાર જીત નોંધાવી અને ટૂર્નામેન્ટમાં આત્મવિશ્વાસભર્યું આગમન કર્યું.

આ જીત સાથે ભારતે સ્પષ્ટ સંકેત આપી દીધો છે કે તે માત્ર ટાઇટલ ડિફેન્ડ કરવા નહીં, પરંતુ ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ઇતિહાસ રચવાના ઈરાદા સાથે ઉતર્યું છે. હવે ભારતીય ટીમ આગળના મુકાબલાઓમાં પણ આ જ લય જાળવી રાખવા પ્રયાસ કરશે.

