અમેરિકામાં શ્રાવણ માસ નિમિત્તે શિવ મહિમા-પૂજનનો ભક્તિમય પર્વ

અમેરિકા: શ્રાવણ માસના સોમવારે લોસ એન્જલસના હવાઇયન ગાર્ડન શહેર ખાતે શિવ પૂજનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. 30 વર્ષ જૂના ગાયત્રી મંદિરમાં આ પૂજન વિધિ કરવામાં આવી હતી. આલ્ફા ફાર્મસીના દિનેશભાઇ પટેલ તથા ઉમેશભાઇ પટેલના યજમાન પદે વિધિના અનન્ય કાર્યક્રમનો પ્રારંભ થયો હતો. મંદિરના મહારાજ સુનિલભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા કરવામાં આવેલા મંત્રોચ્ચાર અને પવિત્ર શ્લોકોથી વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું.ભક્તિના રંગે રંગાયેલા કાર્યક્રમમાં હાજર સૌ ભક્તોએ સ્વયં દૂધ અને જલાભિષેક કરી ધન્યતા અનુભવી…  આનંદ વિભોર થઇ શિવ ભજનમાં તલ્લીન થઇ ગયા. છેલ્લે શિવ આરતી અને ગાયત્રી આરતી સાથે મંત્ર મુગ્ધ થઇને ભક્તિના રંગમાં રંગાય ગયા.

ગાયત્રી મંદિરના ટ્રસ્ટી અશોકભાઇ પટેલ, પ્રમોદભાઇ પટેલ, હરિશભાઇ પટેલ, કોકિલાબેન પટેલ, ઘનશ્યામભાઈ રામાણી, જશભાઇ પટેલ, જયકાંતભાઈ દેસાઈ, ભૈલુભાઈ કથિરીયા વગેરે મંદિરના પ્રાંગણમાં ઉપસ્થિત ભક્તો માટે વ્યવસ્થા કરવામાં કાર્યરત રહ્યા.

જ્યારે મહાપ્રસાદ અને ભોજન વ્યવસ્થામાં સિનિયર સિટિઝન ભક્તો જોડાયા હતા. હીરુભાઇ પટેલ, વિનુભાઈ પટેલ, મોહનભાઇ પટેલ, જયંતિભાઈ પટેલ, રમેશભાઇ પટેલ, પ્રવિણભાઇ પટેલ, અનિલભાઈ પટેલ, સુઘાબેન, પ્રવીણાબેન, જગદીશભાઈ, અનિલભાઈ પટેલે પોતાનો અમૂલ્ય ફાળો ભોજન વ્યવસ્થામાં આપ્યો હતો. સૌએ ભોજનની થાળી તૈયાર કરી ટેબલ સુધી પહોંચાડી અનન્ય સેવાભાવી કાર્ય કરી ધન્યતા અનુભવી.

