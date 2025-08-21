નેતા પર આરોપ લગાવ્યા બાદ અભિનેત્રી રિની પર સાઈબર હુમલાઓ

તાજેતરમાં, મલયાલમ અભિનેત્રી રિની એન જ્યોર્જે કેરળના એક રાજકીય પક્ષના નેતા પર વાંધાજનક સંદેશાઓ મોકલવાનો અને તેમની સાથે અયોગ્ય વર્તન કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. હવે અભિનેત્રી કહે છે કે આ ખુલાસા પછી તેણી ગંભીર સાયબર હુમલાઓનો સામનો કરી રહી છે. આ સાયબર હુમલાઓ પછી અભિનેત્રીએ ચેતવણી આપી હતી કે જો આ સાયબર હુમલાઓ તેના પર ચાલુ રહેશે, તો તેણીને નેતાનું નામ જાહેર કરવું જ પડશે.

અભિનેત્રી રિનીએ બુધવારે રાત્રે આ નેતા વિશે ખુલાસો કર્યો હતો અને ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. અભિનેત્રી કહે છે કે આ ખુલાસા બાદ તેના પર સાયબર હુમલો થઈ રહ્યો છે. અભિનેત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે બુધવાર રાતથી ઘણી મહિલાઓએ તેનો સંપર્ક કરીને તે જ નેતા દ્વારા દુર્વ્યવહારના પોતાના અનુભવો શેર કર્યા છે. તેણીએ કહ્યું કે જે મહિલાઓને આવો જ અનુભવ થયો છે તેઓએ આગળ આવવું જોઈએ. રીનીએ કહ્યું કે તે પરિણામોથી ડરતી નથી અને તેનો સામનો કરવા તૈયાર છે. જોકે, તેણીએ હજુ સુધી નિર્ણય લીધો નથી કે નેતા સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવી કે નહીં. અભિનેત્રીએ કહ્યું કે તેણીના ખુલાસા મીડિયાનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે નહોતા, પરંતુ તે તે ગુનેગાર નેતાનો પર્દાફાશ કરવા માંગતી હતી.

આના એક દિવસ પહેલા, બુધવારે મલયાલમ અભિનેત્રીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે એક યુવા નેતાએ તેમને વાંધાજનક સંદેશા મોકલ્યા હતા અને એક હોટલમાં બોલાવી હતી. અભિનેત્રીએ જણાવ્યું હતું કે નેતાને ચેતવણી આપવા અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓને ફરિયાદ કરવા છતાં તેમનું ગેરવર્તણૂક ચાલુ રહી. જોકે, તેણીએ તે નેતાનું નામ જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે જ્યારે આ ખુલાસા પછી તેણી પર સાયબર હુમલાઓ થયા છે, ત્યારે અભિનેત્રીએ ધમકી આપી છે કે જો તેના પર આ સાયબર હુમલાઓ બંધ નહીં થાય, તો તે નેતાનું નામ પણ જાહેર કરશે.

આ દરમિયાન ભાજપે બુધવારે રાત્રે પલક્કડમાં કોંગ્રેસના ધારાસભ્યના કાર્યાલય સુધી વિરોધ કૂચ કાઢી અને દાવો કર્યો કે અભિનેત્રીએ જે નેતાનો પર્દાફાશ કર્યો હતો તે તે જ નેતા હતા. ધારાસભ્યના કાર્યાલય સુધી પહોંચે તે પહેલાં પોલીસે કૂચ અટકાવી દીધી. ભાજપે ધારાસભ્યના રાજીનામા અને મહિલાઓ સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા બદલ તેમની સામે કેસ નોંધવાની માંગ કરી છે. પલક્કડ જિલ્લા કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ જણાવ્યું હતું કે આરોપોનો સામનો કરી રહેલા ધારાસભ્ય સામે તેમને કોઈ ફરિયાદ મળી નથી.

