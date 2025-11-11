દિલ્હી બ્લાસ્ટ: ફરીદાબાદના શંકાસ્પદ વિસ્તારોમાં 1000 જવાનનું મેગા સર્ચ

દિલ્હી: બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં મૃત્યુઆંક વધીને 9 થઈ ગયો છે. બીજી તરફ, ફરીદાબાદ પોલીસે નજીકના ગામોમાં મોટાપાયે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. ફરીદાબાદ પોલીસ ધૌજ અને ફતેહપુર ટાગા ગામોમાં શોધખોળ કરી રહી છે. અલ ફલાહ મેડિકલ કોલેજમાં પણ શોધખોળ ચાલી રહી છે. આ કામગીરીમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને રિઝર્વ પોલીસ સહિત 1,000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ સામેલ છે. દિલ્હી વિસ્ફોટોની કડીઓ ફરીદાબાદમાં મળેલા એમોનિયમ નાઈટ્રેટ સાથે જોડાયેલી છે.
પોલીસ ટીમો ઘરે-ઘરે જઈને તપાસ કરી રહી છે અને રહેવાસીઓની પૂછપરછ કરી રહી છે. પોલીસ અનેક વિસ્તારમાં કાર પણ શોધી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, પોલીસ અલ ફલાહ મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની પૃષ્ઠભૂમિ અને પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે.
ફરીદાબાદમાંથી જ 2,900 કિલો વિસ્ફોટકો જપ્ત
ફરીદાબાદ પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ત્યાં કેમ્પિંગ કરી રહ્યા છે. પોલીસ કાર ખોલીને CNG સિલિન્ડરોની તપાસ કરી રહી છે. ફરીદાબાદના SHO એ જણાવ્યું કે સોમવારની ઘટના બાદ સમગ્ર ગામમાં કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ એજન્સીઓએ નક્કી કર્યું છે કે દિલ્હી વિસ્ફોટમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, બળતણ તેલ અને ડેટોનેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. એમોનિયમ નાઈટ્રેટમાં બળતણ તેલ ઉમેરવાથી તે ઘાતક વિસ્ફોટક બન્યો. તપાસ એજન્સીઓ હવે ડેટોનેટરના સ્વરૂપમાં તપાસ કરી રહી છે: શું તે ઘડિયાળના રૂપમાં હતું, રિમોટના રૂપમાં હતું કે નાના બટનના રૂપમાં હતું, કે પછી અન્ય કયા સ્વરૂપમાં હતું. ઘટનાસ્થળે પુરાવાના ટુકડા કરવામાં આવ્યા છે. મર્યાદિત જગ્યામાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એમોનિયમ નાઈટ્રેટ અત્યંત ઘાતક છે. વપરાયેલા બળતણ અને ડિટોનેટર અંગેના અંતિમ અહેવાલમાં બિંદુઓને જોડવાનો પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે.
દરમિયાન, આ હુમલાના આરોપી આતંકવાદી ડૉ. ઉમર મોહમ્મદનો નવો ફોટો સામે આવ્યો છે. હાલની માહિતી અનુસાર, લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક વિસ્ફોટ થયો ત્યારે ડૉ. ઉમર મોહમ્મદ કારમાં હાજર હતા. ડૉ. ઉમર મોહમ્મદે કાળો માસ્ક પહેર્યો હતો. પોલીસે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન અને લાલ કિલ્લાને બંધ કરી દીધા છે. લાલ કિલ્લો 13 નવેમ્બર સુધી બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ડૉ. ઉમર મોહમ્મદ અલ્ફાલાહ મેડિકલ કોલેજમાં ડૉક્ટર તરીકે કામ કરે છે. તે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામાનો રહેવાસી છે. તપાસ એજન્સીઓએ ડૉ. ઉમરના બે ભાઈઓ, આશિક અહેમદ અને ઝરૂર અહેમદની અટકાયત કરી છે. ડૉ. ઉમરની માતાની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.
દિલ્હી પોલીસે જપ્ત કરાયેલા વિસ્ફોટકો અંગે માહિતી માંગી
દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે ફરીદાબાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસ પાસેથી ફરીદાબાદમાંથી જપ્ત કરાયેલા વિસ્ફોટકો અંગે માહિતી માંગી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં સૂચવવામાં આવ્યું છે કે દિલ્હી વિસ્ફોટમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટના નિશાન મળી આવ્યા હોઈ શકે છે, પરંતુ FSL રિપોર્ટ ચોક્કસ વિસ્ફોટક વિશે સ્પષ્ટતા કરશે. FSL રિપોર્ટ આજે અપેક્ષિત છે.
દિલ્હી પોલીસના દરોડા ચાલુ
દિલ્હી પોલીસ અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે, અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીને હાઇ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવી છે, એરપોર્ટ, રેલ્વે સ્ટેશન અને બસ ટર્મિનલ પર કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સૂત્રો અનુસાર, પુલવામાના રહેવાસી અને ડૉક્ટર ઉમર મોહમ્મદ કથિત રીતે લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન પાર્કિંગ વિસ્તાર નજીક વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી હ્યુન્ડાઇ I-20 કાર ચલાવી રહ્યા હતા.
કારની સંપૂર્ણ ગતિવિધિ
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ I-20 કાર 10 નવેમ્બરના રોજ સવારે 8:04 વાગ્યે બદરપુરથી દિલ્હીમાં પ્રવેશી હતી. દિલ્હીના વિવિધ વિસ્તારોમાં પરિક્રમા કર્યા પછી, તે લાલ કિલ્લા પર પહોંચી. સવારે 8:20 વાગ્યે, કાર ઓખલામાં પેટ્રોલ પંપ પાસે જોવા મળી. બપોરે 15:19 વાગ્યે, કાર લાલ કિલ્લા પાસે પાર્કિંગમાં પ્રવેશી અને સાંજે 6:22 વાગ્યે બહાર નીકળી. કાર દરિયાગંજ, કાશ્મીરી ગેટ અને ગોલ્ડન મસ્જિદમાં પણ જોવા મળી. પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે લાલ કિલ્લા પાસે વિસ્ફોટ કરનારી કાર ચલાવનાર વ્યક્તિની પહેલી તસવીર વિસ્તારના CCTV ફૂટેજમાંથી બહાર આવી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેનો ફરીદાબાદના આતંકવાદી મોડ્યુલ સાથે સંબંધ હતો જ્યાંથી મોટી માત્રામાં વિસ્ફોટકો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસ સૂચવે છે કે લાલ કિલ્લા નજીક વિસ્ફોટમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, બળતણ તેલ અને ડેટોનેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં દિલ્હી વિસ્ફોટ અને ફરીદાબાદ આતંકવાદી મોડ્યુલ વચ્ચે સંભવિત જોડાણ હોવાનું જણાય છે, જ્યાંથી એમોનિયમ નાઈટ્રેટ જપ્ત કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે અહેવાલ આપ્યો છે કે જે કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો તેના સીસીટીવી ફૂટેજમાં એક “નકાબ પહેરેલો માણસ” કાર ચલાવતો દેખાય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લાલ કિલ્લા અને આસપાસના રસ્તાઓ પરથી સીસીટીવી ફૂટેજ સ્કેન કરવા માટે ઘણી ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે.
ફરીદાબાદમાં 2,900 કિલો વિસ્ફોટકો જપ્ત
લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ પહેલા, દિલ્હી પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓએ એક આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેમાં ત્રણ ડોક્ટરો સહિત આઠ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમની પાસેથી 2,900 કિલો વિસ્ફોટકો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ફરીદાબાદમાં જપ્ત કરાયેલ 2,900 કિલો વિસ્ફોટકોમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ અને સલ્ફરનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 360 કિલોગ્રામ જ્વલનશીલ પદાર્થ, જે એમોનિયમ નાઈટ્રેટ હોવાની શંકા છે, કેટલાક શસ્ત્રો અને દારૂગોળો સાથે જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.