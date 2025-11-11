ભારત સાથે ટ્રેડ ડીલ ટૂંક સમયમાં થવાની શક્યતાઃ  ટ્રમ્પ

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે ભારત સાથે ટ્રેડ ડીલ ટૂંક સમયમાં થવાના સંકેત આપ્યા હતા. તેમણે એ પણ કહ્યું કે કોઈ સમય પર અમેરિકા ભારત પર લાગતા ટેરિફ ઓછા કરશે. ટ્રમ્પે આ ટિપ્પણી સર્જિયો ગોરના ભારત માટે રાજદૂત તરીકે થયેલા શપથવિધિ દરમ્યાન કરી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે ટ્રેડ ડીલ ખાસ હોવાનું જણાવતાં કહ્યું હતું કે હાલ તેઓ મને પસંદ કરતા નથી, પણ ફરીથી અમને પસંદ કરશે.

ભારત સાથે થશે ટ્રેડ ડીલ

ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ભારત સાથેનો વેપાર કરાર કેટલો નજીક છે અને શું તેઓ નવી દિલ્હીની સામે ટેરિફ ઘટાડવા પર વિચાર કરશે? તેના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમે ભારત સાથે એક ડીલ કરી રહ્યા છીએ. આ ડીલ પહેલાં કરતાં ઘણી અલગ છે.. તેઓ ખૂબ જ સારા વાટાઘાટકાર છે, તેથી સર્જિયો, તમારે એના પર ધ્યાન આપવું પડશે. મને લાગે છે કે અમે એક એવા કરારની નજીક છીએ જે બધાને લાભ કરાવશે, એમ તેમણે કહ્યું હતું.

રશિયન તેલને કારણે ટેરિફ વધારે

ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે હાલ રશિયન તેલને કારણે ભારત પર ટેરિફ ખૂબ વધારે છે, અને તેમણે રશિયન તેલનું વેપાર બંધ કરી દીધો છે. તેમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે. હા, અમે ટેરિફ ઓછી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કોઈ સમય અમે તેને ઘટાડીશું. તેમણે આગળ જણાવ્યું હતું કે હું સર્જિયો પર વિશ્વાસ કરું છું કે તેઓ આપણા દેશના સૌથી મહત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાંના એક — ભારત ગણરાજ્ય — સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી મજબૂત કરવામાં મદદ કરશે. આ એક મોટી બાબત છે. ભારત દુનિયાની સૌથી જૂની સંસ્કૃતિઓમાંની એક છે, વિશ્વનો સૌથી મોટો દેશ છે અને તેની વસ્તી 1.5 અબજથી વધુ છે.

