પૂરનો પ્રકોપ, દિલ્હીના હાલ થયા બેહાલ

દિલ્હીમાં યમુનાના સતત વધતા જળસ્તરને ધ્યાનમાં રાખીને, પોલીસે વઝીરાબાદ રોડ પર જૂના વઝીરાબાદ પુલ પર વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. દિલ્હી ટ્રાફિક પોલીસે આ સંદર્ભમાં એક સલાહકાર જારી કર્યો છે, જેમાં મુસાફરોને અસરગ્રસ્ત માર્ગો ટાળવા, રસ્તાની બાજુમાં વાહનો પાર્ક ન કરવા અને અગાઉથી મુસાફરીનું આયોજન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

સલાહકારમાં મુકરબા ચોક, ISBT અને તિમારપુર રોડ તરફ જતા ટ્રાફિક માટે સિગ્નેચર બ્રિજનો ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. સિવિલ લાઇન્સમાં બેલા રોડ પર સ્થિત સ્વામી નારાયણ મંદિર પણ યમુનાના પાણીમાં ડૂબી ગયું છે. આ દિલ્હી સચિવાલયના અંડરપાસનો વીડિયો છે જ્યાં પૂરનું પાણી ઝડપથી દિલ્હી સચિવાલય તરફ આવી રહ્યું છે.

સ્મશાનગૃહોમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, ફૂટપાથ પર અંતિમ સંસ્કાર

યમુનાએ તે ઘાટોમાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે જ્યાં અંતિમ સંસ્કાર થઈ રહ્યા છે. નિગમ બોધ ઘાટ અને ગીતા કોલોની સ્મશાનની હાલત ખરાબ છે. નિગમ બોધ ઘાટ અગ્નિસંસ્કાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અહીં આવતા લોકોને પંચકુઇયા સ્મશાનગૃહમાં મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. તે જ સમયે, લોકો ગીતા કોલોની સ્મશાનના ફૂટપાથ પર અગ્નિસંસ્કાર કરી રહ્યા છે.

NH 44 અલીપુર નજીક ફ્લાયઓવર તૂટી પડ્યો

દિલ્હીના અલીપુર વિસ્તારમાંથી એક ભયાનક ચિત્ર સામે આવ્યું છે. જ્યાં NH 44 પર ફ્લાયઓવરનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો છે. વરસાદ પછી ફ્લાયઓવર પર એક મોટો ખાડો પડી ગયો હતો, જેમાં એક ઓટો ફસાઈ ગયો હતો. અકસ્માતમાં ઓટો રિક્ષાના ચાલકને ઈજા થઈ છે. તેને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. રાજધાની દિલ્હીમાં યમુનાનું વિકરાળ સ્વરૂપ દેખાઈ રહ્યું છે. યમુના નદીના વહેણને કારણે, યમુના બજાર, મઠ બજાર, કાશ્મીરી ગેટ અને અન્ય ઘણા વિસ્તારોનો દરિયાકાંઠો છલકાઈ ગયો છે. જૂનો રેલ્વે પુલ અવરજવર માટે બંધ છે.

આ વિસ્તારો યમુનામાં ડૂબી ગયા છે

મઠ અને યમુના બજાર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે. મઠના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે. લોકોને કેમ્પમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. યમુના બજાર વિસ્તાર સંપૂર્ણપણે નદીમાં ફેરવાઈ ગયો છે. જો હથિનીકુંડ બેરેજમાંથી વધુ પાણી છોડવામાં આવે તો દિલ્હીમાં ખતરો વધશે.

યમુનાનું પાણીનું સ્તર કેટલું છે?

રાહતની વાત એ છે કે દિલ્હીમાં યમુનાનું પાણીનું સ્તર ઘટવા લાગ્યું છે. સવારે 8 વાગ્યે યમુનાનું પાણીનું સ્તર 207.48 મીટર હતું, જે બપોરે 12 વાગ્યે 2 સેન્ટિમીટર નીચે ગયું છે. દિલ્હીમાં યમુના નદી ભયના નિશાનથી ઘણી ઉપર વહી રહી છે. દિલ્હીમાં યમુના નદીનું ભયનું નિશાન 205.33 મીટર છે.

