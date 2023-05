મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ મનીષ સિસોદિયાને બનાવ્યા આરોપી

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આમાં EDએ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના નેતા અને પૂર્વ ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયા પર આરોપ લગાવ્યો છે. મનીષ સિસોદિયા એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં 29માં આરોપી છે. EDએ મનીષ સિસોદિયા વિરુદ્ધ દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં લગભગ 2500 પેજની ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. સીબીઆઈએ તેમની સામે એક્સાઈઝ પોલિસીમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે. તમને જણાવી દઈએ કે EDએ એક્સાઈઝ પોલિસી કેસમાં 9 માર્ચે સિસોદિયાની ધરપકડ કરી હતી. આ પહેલા સીબીઆઈએ લાંબી પૂછપરછ બાદ 26 ફેબ્રુઆરીએ તેમની ધરપકડ કરી હતી.

Delhi excise policy case | ED files over 2000 pages supplementary chargesheet against AAP leader and former Delhi Dy CM Manish Sisodia.

— ANI (@ANI) May 4, 2023