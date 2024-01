CM કેજરીવાલે દિલ્હીના રોહિણીમાં સુંદરકાંડનો પાઠ કર્યો

આમ આદમી પાર્ટીના કન્વિનર અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે મંગળવારે રોહિણી વિસ્તારમાં સુંદરકાંડના પાઠ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. રોહિણી સેક્ટર 11ના પ્રાચીન શ્રી બાલાજી મંદિરમાં સુંદરકાંડના પાઠમાં તેમની પત્ની સુનીતા કેજરીવાલ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ પહેલા સોમવારે સીએમ કેજરીવાલે સોશિયલ મીડિયા સાઇટ પર પોસ્ટ કરી હતી મુખ્યમંત્રીએ પોસ્ટમાં વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ તેમની પત્ની સાથે 3 વાગ્યે રોહિણી મંદિરમાં તમામ ભક્તોની સાથે સુંદરકાંડનો પાઠ કરશે. આ સાથે તેમણે લોકોને તેમની અનુકૂળતા મુજબ સુંદરકાંડ પાઠમાં ભાગ લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. આમ આદમી પાર્ટીએ સોમવારે જ જાહેરાત કરી છે કે દર મહિનાના પહેલા મંગળવારે સમગ્ર દિલ્હીમાં સુંદરકાંડ અને હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવશે, જે મંગળવારથી શરૂ થઈ ગયો છે.

VIDEO | Delhi CM @ArvindKejriwal and his wife Sunita attend Sundarkand recitation organised by AAP at Pracheen Shri Balaji Mandir in Delhi. pic.twitter.com/DBlOYTPkKm

— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2024