દીપિકા પાદુકોણે દીકરી દુઆના પહેલા જન્મદિવસ પર શું ખાસ કર્યુ?

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી દીપિકા પાદુકોણે તેની પુત્રી દુઆનો પહેલો જન્મદિવસ ઉજવ્યો છે. જેનો ફોટો તેણે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે. અભિનેત્રીએ પોતાની પુત્રી માટે પોતાના હાથે કેક તૈયાર કરી. ચાલો જોઈએ અભિનેત્રીએ શું પોસ્ટ કર્યું.
દીપિકા પાદુકોણ અને રણવીર સિંહની પુત્રી દુઆ મંગળવારે એક વર્ષની થઈ છે. એક દિવસ પછી, દીપિકાએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેની પુત્રીના પહેલા જન્મદિવસની ઉજવણીનો એક સુંદર ફોટો શેર કર્યો. તેમાં ઘરે બનાવેલી ચોકલેટ કેક જોવા મળે છે.
દીકરી માટે દીપિકાની પ્રેમ ભાષા
અભિનેત્રીએ આ પોસ્ટ શેર કરી અને કેપ્શનમાં લખ્યું, ‘મારી પ્રેમની ભાષા? મારી દીકરીના પહેલા જન્મદિવસ માટે કેક બનાવી રહી છું.’ આ સાથે, તેણે બલૂન ઇમોજીસ પણ મૂક્યા છે.
આ તસવીર સામે આવતાની સાથે જ કોમેન્ટ સેક્શનમાં સ્ટાર્સથી લઈને ચાહકો સુધીની પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે. અભિનેત્રી ભૂમિ પેડણેકરે રેડ હાર્ટ ઇમોજી બનાવ્યો છે. આ સાથે યુઝર્સે દીપિકાની પુત્રીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવી છે. લોકોને કેક પણ ખૂબ પસંદ આવી છે.
દીપિકા પાદુકોણના વર્ક ફ્રન્ટ વિશે વાત કરીએ તો, તે ડિરેક્ટર એટલીની આગામી ફિલ્મમાં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં અલ્લુ અર્જુન મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મનું શીર્ષક નક્કી નથી અને તેને અસ્થાયી રૂપે ‘AA22XA6’ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. નિર્માતાઓએ જાહેરાતનો વીડિયો શેર કર્યો હતો, જેમાં દીપિકા પાદુકોણ તલવારબાજી કરતી જોવા મળી હતી. આનાથી સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે અભિનેત્રી આ ફિલ્મમાં એક્શન અવતારમાં જોવા મળશે.