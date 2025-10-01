દશેરા પહેલા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની દિવાળી

દિવાળી અને દશેરા પહેલા, કેબિનેટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA વધારો) માં 3% નો વધારો મંજૂર કર્યો છે. બુધવારે, કેબિનેટે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% નો વધારો જાહેર કર્યો. આ સાથે, મોંઘવારી ભથ્થું (DA) હવે 55% થી વધીને 58% થઈ ગયું છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025 થી અમલમાં આવશે.
કર્મચારીઓને દિવાળી પહેલા ઓક્ટોબરના પગાર સાથે જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરનો બાકી પગાર મળશે. આનો અર્થ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે નોંધપાત્ર પગાર વધારો છે. આનાથી તેઓ તહેવારો દરમિયાન મોટા પાયે ખરીદી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે. આ વધારો સાતમા પગાર પંચ હેઠળ આવરી લેવામાં આવતા તમામ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ તેમજ પેન્શનરો અને પરિવારના પેન્શનરોને લાગુ પડશે.
2025નો બીજો મોટો વધારો
દિવાળી પહેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં મોટો વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વર્ષે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં આ બીજો વધારો છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં સુધારો કરે છે.
₹30,000 ના મૂળ પગારવાળા કર્મચારીને દર મહિને વધારાના ₹900 મળશે, જ્યારે ₹40,000 ના પગારવાળા કર્મચારીને વધારાના ₹1,200 મળશે. ત્રણ મહિનામાં, કુલ બાકી રકમ ₹2,700 થી ₹3,600 થશે. તહેવારોની મોસમ દરમિયાન આ એક મોટી રાહત હશે.
DA વધારો CPI-IW ડેટા પર આધાર રાખે છે
ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (CPI-IW) દ્વારા માપવામાં આવતા ફુગાવાના વલણોના આધારે, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) વર્ષમાં બે વાર સુધારવામાં આવે છે. જોકે જાહેરાતો ઘણીવાર મોડી થાય છે, બાકી રકમ આ વિલંબની ભરપાઈ કરે છે. આ સુધારો 7મા પગાર પંચ હેઠળનો અંતિમ પગાર પંચ હોવાની અપેક્ષા છે. 8મા પગાર પંચનો અમલ જાન્યુઆરી 2026 થી થઈ શકે છે.
કરોડ કર્મચારીઓને લાભ
કેબિનેટના આ નિર્ણય બાદ મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાની ભેટ તમામ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ઉપલબ્ધ થશે. આનાથી 48 લાખ કર્મચારીઓ અને 68 લાખ પેન્શનરો અથવા ભૂતપૂર્વ કર્મચારીઓને ફાયદો થશે.