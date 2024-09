ઉ.ભારતમાં યાગી વાવાઝોડાની એન્ટ્રી, IMDનું એલર્ટ

નવી દિલ્હી: ચીનમાં તબાહી મચાવનાર યાગી વાવાઝોડું થાઈલેન્ડ, વિયેતનામ અને ફિલિપાઈન્સ થઈને ભારત પહોંચ્યું છે. આ વાવાઝોડાના પગલે બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલા ડિપ્રેશન અને લો-પ્રેશર સિસ્ટમથી સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, દિલ્હી-NCR, હરિયાણા તેમજ ઉત્તરાખંડમાં 11મી અને 14મી સપ્ટેમ્બર વચ્ચે પવન સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે.

Behold the beauty of the tropical cyclone in this depression, which mimics the cyclone’s structure. Thanks to low vertical wind shear, it has developed well. As it enters the westerlies’ wind shear, the maximum rainfall will shift to its northern or northeast sector in 2 days. pic.twitter.com/kkV8aJ1ZpQ

— All India Weather (AIW) (@pkusrain) September 12, 2024