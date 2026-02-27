અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલા રૂ.1500 કરોડના સાયબર રેકેટનો પર્દાફાશ, નવની ધરપકડ

નવી દિલ્હીઃ ગુજરાતના રાજકોટ જિલ્લામાં રૂ. 1500 કરોડના સાયબર છેતરપિંડી રેકેટમાં સંડોવણીના આરોપસર ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સાથે આ કેસમાં કુલ ધરપકડ કરાયેલા લોકોની સંખ્યા નવ થઈ ગઈ છે, એમ ગુરુવારે એક પોલીસ અધિકારીએ આ માહિતી આપી હતી.
રાજકોટ (ગ્રામ્ય)ના પોલીસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ (SP) વિજય ગુર્જરે જણાવ્યું હતું કે બુધવારે તેલંગાણાના રહેવાસી આદિલુદ્દીન મોહમ્મદની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે નકલી બેંક ખાતાઓ (મ્યુલ એકાઉન્ટ)માં રકમ ટ્રાન્સફર કરવી અને ત્યાર બાદ ‘આંગડિયા’ (પરંપરાગત કુરિયર) માધ્યમથી પૈસા પરત મેળવવાના કામમાં સંકળાયેલો હતો.તેણે અન્ય બે ધરપકડ કરાયેલી વ્યક્તિઓની ઓળખ રાજકોટના મિહિર રંગાણી અને હિરેન લિંબાસિયા તરીકે કરી હતી. તેઓ બેંક ખાતાં ઉપલબ્ધ કરાવવા, પૈસા ઉપાડવા અને રકમ ટ્રાન્સફર કરવા માટે જવાબદાર હતા. એસપીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ મામલે 13 ફેબ્રુઆરીએ છ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ કેસમાં વિવિધ ખાનગી બેંકોમાં 15 ખાતાં ખોલવામાં આવ્યાં હતાં, જેને કૃષિ ઊપજ બજાર સમિતિ (માર્કેટિંગ યાર્ડ)ની ફર્મોના માધ્યમથી સુનિયોજિત રીતે સંચાલિત કરવામાં આવતા હતા, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું.
એસપીએ જણાવ્યું હતું કે APMC (કૃષિ ઊપજ મંડળી સમિતિ)નાં ખાતાઓનો ઉપયોગ તેથી કરવામાં આવ્યો કારણ કે તેમાં GST અને TDSના પાલનના નિયમો સમાન રીતે લાગુ પડતા નહોતા, જેને કારણે તેનો દુરુપયોગ સરળ બનતો હતો. આ ખાતાઓમાં ત્રણ અલગ-અલગ શ્રેણીની રકમોના લેવડદેવડ થતી હતી, જેમાં સાયબર છેતરપિંડીથી મેળવેલી રકમ, જુગાર સંબંધિત વ્યવહારો અને GST પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલી રકમનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે અત્યાર સુધીની તપાસમાં આ ખાતાઓ સાથે સંકળાયેલા અંદાજે રૂ. 1500 કરોડની લેવડદેવડનો પત્તો લાગ્યો છે.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ-1930 પર કુલ 180 ફરિયાદો નોંધવામાં આવી છે, જેમાં ગુજરાતમાંથી 21 ફરિયાદો (રૂ. 2.94 કરોડ સંબંધિત) અને અન્ય રાજ્યોમાંથી 159 ફરિયાદો (રૂ. 20.21 કરોડ સંબંધિત)નો સમાવેશ થાય છે.