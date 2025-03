CT Final 2025: ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને જીત માટે 252 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને 252 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો છે. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી મિશેલે 63 અને બ્રેસવેલે અણનમ 53 રન બનાવ્યા. ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી વરુણ ચક્રવર્તી અને કુલદીપ યાદવે 2-2 વિકેટ લીધી. શમી અને જાડેજાએ 1-1 વિકેટ લીધી. ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી માઈકલ બ્રેસવેલ (અણનમ 53) અને ડેરિલ મિશેલ (63) એ અડધી સદી ફટકારી હતી. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડે સાત વિકેટે 251 રન બનાવ્યા હતા. બેટિંગ કરતી વખતે કિવી ટીમે સારી શરૂઆત કરી હતી. રચિન રવિન્દ્ર અને વિલ યંગે મળીને 7.5 ઓવરમાં 57 રનની ભાગીદારી કરી. આ ભાગીદારી દરમિયાન રવિન્દ્રનો કેચ પહેલા મોહમ્મદ શમીએ અને પછી શ્રેયસ ઐયરે છોડ્યો. ભારતને આખરે વરુણ ચક્રવર્તી દ્વારા પ્રથમ સફળતા મળી, જેણે વિલ યંગ (15) ને LBW આઉટ કર્યો.

