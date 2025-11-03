આ પ્રખ્યાત બોલિવૂડ સ્ટાર બનશે ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાનાનો મંગેતર

આ વર્લ્ડ કપ વિજય ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર ખેલાડી સ્મૃતિ મંધાના માટે ખૂબ જ ખાસ છે. એમાંય તેના મંગેતરે તેને વધુ ખાસ બનાવવામાં કોઈ કસર છોડી રહી નથી. તેની એક પોસ્ટે લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તે ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.

ભારતે ગઈકાલે રાત્રે મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 ટ્રોફી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ વિજય સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે ગર્વની ક્ષણ હતી. સફળતાનો શ્રેય ટીમના દરેક ખેલાડીને જાય છે, પરંતુ સ્મૃતિ મંધાનાએ પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાનું દિલ જીતી લીધું છે. 2 નવેમ્બરના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની મેચ દરમિયાન તેણીએ ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન મિતાલી રાજનો એક મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેનાથી ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં તેનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાઈ ગયું. જ્યારે આખો દેશ ટીમ ઈન્ડિયાની ઐતિહાસિક જીતની ઉજવણી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે સંગીતકાર અને દિગ્દર્શક પલાશ મુછાલે, જે ટૂંક સમયમાં સ્મૃતિ મંધાના સાથે લગ્ન કરવાના છે, તેમની ભાવિ પત્નીને આ સિદ્ધિ પર ખાસ રીતે અભિનંદન આપ્યા.

પલાશ મુછાલે સ્મૃતિ મંધાના માટે શું કર્યું?

2025 મહિલા વર્લ્ડ કપમાં સ્મૃતિના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બાદ, પલાશે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોફી પકડીને એક ફોટો શેર કર્યો. ફોટોમાં સ્પષ્ટપણે તેના હાથ પર “SM18” ટેટૂ દેખાતું હતું. આ ટેટૂ સ્મૃતિ મંધાનાનું નામ, તેની જન્મ તારીખ (18 જુલાઈ) અને તેનો જર્સી નંબર દર્શાવે છે. પલાશે ફોટોને કેપ્શન આપ્યું, “આપણે ભારતીયો સૌથી આગળ છીએ.”

 

લગ્નની તૈયારીઓ

છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી પલાશ મુછાલ અને સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્નની ચર્ચા ચાલી રહી છે. અહેવાલ છે કે આ કપલ 20 નવેમ્બરે લગ્ન કરશે. પલાશે સૌપ્રથમ ઇન્દોરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની મેચ દરમિયાન તેમના સંબંધોની પુષ્ટિ કરી હતી. એક કાર્યક્રમમાં મીડિયા સાથે વાત કરતા, પલાશે હસતાં હસતાં કહ્યું, “તે ટૂંક સમયમાં ઇન્દોરની વહુ બનશે. હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું, હવે મને હેડલાઇન મળી ગઈ છે.” જ્યારે લગ્નની સત્તાવાર તારીખ અને સમારંભ વિશેની અન્ય વિગતો હજુ રાહ જોવાઈ રહી છે, ચાહકો આ કપલને સાથે જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.

પ્રેમકહાની કેવી રીતે શરૂ થઈ

સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછાલની પ્રેમકહાની 2019 માં શરૂ થઈ હતી જ્યારે તેઓએ ડેટિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું અને સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજાને ફોલો કરતા, ફોટા પોસ્ટ કરતા અને એકબીજાના અનુભવો શેર કરતા. પલાશે તેની બહેન પલક મુછલ સામે સ્મૃતિને પ્રપોઝ કર્યું અને 2024 માં તેમના સંબંધો જાહેર કર્યા, ત્યારબાદ તેઓ ઘણીવાર એકબીજાની મેચોમાં સાથે જોવા મળે છે.

