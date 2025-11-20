અહીં અને આ તારીખે ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના કરશે લગ્ન

સ્મૃતિ મંધાના જેમની સાથે લગ્ન કરવાની છે એ પલાશ મુછલ સંગીત સાથે પણ સંકળાયેલા છે. તેમણે ઘણી ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું છે. જ્યારે પલકે હૃદય રોગથી પીડાતા બાળકો માટે શો કરતી હતી ત્યારે પલાશ પણ તેમને સહકાર આપતો હતો. બાદમાં, તેઓ ફિલ્મ દિગ્દર્શનમાં પણ જોડાયા. પલાશે પોતાનું શાળાકીય શિક્ષણ ઇન્દોરમાં કર્યુ છે.
મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ઉપ-કપ્તાન સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુછલ મહારાષ્ટ્રના સાંગલી ગામમાં લગ્નગ્રંથિથી જોડાશે. આ યુગલ 23 નવેમ્બરે લગ્ન કરશે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ લગ્ન માટેના આમંત્રણ કાર્ડ મુછલ પરિવારના સંબંધીઓ અને ઇન્દોરમાં મહેમાનોને વહેંચવામાં આવ્યા છે. લગ્ન અને ત્યારબાદની પાર્ટી સાંગલીમાં થશે.
મુછલ પરિવારે લગ્ન પછી ઇન્દોરમાં રિસેપ્શનનું આયોજન કરવાની હજુ સુધી કોઈ યોજના બનાવી નથી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પલાશ અને સ્મૃતિ મુંબઈમાં લગ્ન પછીની પાર્ટીનું આયોજન કરી શકે છે, જેમાં ફિલ્મ ઉદ્યોગના સ્ટાર્સ અને ક્રિકેટરો હાજરી આપી શકે છે. પલાશ પ્રખ્યાત બોલિવૂડ ગાયિકા પલક મુછલના ભાઈ છે અને તે એક ફિલ્મ દિગ્દર્શક પણ છે.
તાજેતરમાં, જ્યારે સ્મૃતિ મહિલા વર્લ્ડ કપ રમવા માટે ઇન્દોરની મુલાકાતે આવી હતી, ત્યારે પલાશ પણ ત્યાં હતા. ત્યારે તેણે કહ્યું હતું કે ઇન્દોર તેના હૃદયમાં રહે છે અને સ્મૃતિ ટૂંક સમયમાં ઇન્દોરની વહુ બનશે. પલાશ હાલમાં ચંદન રાય અભિનીત ફિલ્મ રાજુ બેન્ડ વાલા બનાવી રહ્યા છે, જે અગાઉ પંચાયતમાં કામ કરી ચૂક્યા છે.
પલાશ સંગીત સાથે પણ સંકળાયેલો છે. તેણે ઘણી ફિલ્મો માટે સંગીત આપ્યું છે. જ્યારે પલક મુછલે હૃદયરોગથી પીડાતા બાળકો માટે શો કર્યા હતા, ત્યારે પલાશે પણ તેમાં ભાગ લીધો હતો. બાદમાં, તે ફિલ્મ દિગ્દર્શનમાં પણ જોડાયો હતો. પલાશે તેનું સ્કૂલિંગ ઇન્દોરમાંથી કર્યુ છે. સ્મૃતિએ ત્રણ વર્ષ પહેલાં પલકના લગ્નમાં પણ હાજરી આપી હતી. તે પછી જ પલાશ અને સ્મૃતિનો સંબંધ ચર્ચામાં આવ્યો હતો.