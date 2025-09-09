સીપી રાધાકૃષ્ણન ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં જીત્યા

ભારતની ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં એનડીએ ઉમેદવાર સીપી રાધાકૃષ્ણને મોટી જીત મેળવી. તેમણે કુલ 452 મત મેળવીને તેમના હરીફ અને ભારત ગઠબંધનના બી સુદર્શન રેડ્ડીને હરાવ્યા. સુદર્શન રેડ્ડીને 300 મત મળ્યા. એનડીએએ લગભગ બે-ચતુર્થાંશ બહુમતી હાંસલ કરી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ) એ દાવો કર્યો હતો કે ૧૪ સાંસદોએ ક્રોસ વોટિંગ કર્યું.

ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણીમાં વિપક્ષી ગઠબંધને પણ સારો પડકાર આપ્યો હતો. પરંતુ, તેમની સંખ્યા એનડીએ કરતા ઓછી હતી. આ ચૂંટણી જીતવા માટે 392 મતોની જરૂર હતી, જે એનડીએ ઉમેદવારે સરળતાથી મેળવી લીધી. આજે યોજાયેલી ચૂંટણીમાં 767 સાંસદોએ પોતાના મત આપ્યા. તેમાંથી 15 મત અમાન્ય હતા. આ ચૂંટણીમાં કુલ 782 સાંસદોને મતદાન કરવાનો અધિકાર હતો.

વિરોધી પક્ષો તરફથી મળેલા 14 મત એનડીએ માટે મોટી સફળતા છે. કારણ કે ૧૫ મત અમાન્ય જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને ૧૪ મત વિરોધ પક્ષો દ્વારા એનડીએને આપવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે વિપક્ષને નુકસાન થયું હતું.

તેના સાંસદોની સંખ્યા સાથે, એનડીએને કેટલાક ક્રોસ વોટિંગનો પણ લાભ મળ્યો. એનડીએની કુલ સંખ્યા 427 હતી, જે વાયએસઆર કોંગ્રેસના 11 સાંસદોના ઉમેરા સાથે વધીને 438 થઈ ગઈ. આ ઉપરાંત, ક્રોસ વોટિંગ દ્વારા 14 વધારાના મત સીપી રાધાકૃષ્ણનના ખાતામાં ગયા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડે જુલાઈમાં સ્વાસ્થ્યના કારણોસર રાજીનામું આપ્યા પછી આ ચૂંટણી યોજાઈ હતી. સંસદ સંકુલના વસુંધ ભવનમાં સવારે 10 થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મતદાન ચાલ્યું. સંસદના બંને ગૃહોના સાંસદોએ આ ચૂંટણીમાં મતદાન કર્યું.

વિપક્ષની રણનીતિ અને એનડીએની તૈયારી

વિપક્ષે પોતાની એકતા દર્શાવવા માટે સુદર્શન રેડ્ડીને મેદાનમાં ઉતાર્યા, જેથી મતદાન પ્રક્રિયામાં સંદેશ જાય. પરંતુ તેની રણનીતિ મુજબ, એનડીએએ ક્રોસ વોટિંગ દ્વારા વિપક્ષની વોટ બેંકમાં ખાડો કર્યો અને 452 મત મેળવ્યા. સુદર્શન રેડ્ડીએ કહ્યું કે તેમણે પોતાના અંતરાત્મા મુજબ મતદાન કરવાની અપીલ કરી હતી. આ જ કારણ છે કે કેટલાક ક્રોસ વોટિંગ થયા અને NDAને ફાયદો થયો.

અમાન્ય મતો અને સુધારાની જરૂર

આ ચૂંટણીમાં 15 મતો અમાન્ય જણાયા, એટલે કે કુલ મતોના લગભગ 2 ટકા. આ દર્શાવે છે કે મતદાન પ્રક્રિયામાં સાંસદો ભૂલો કરે છે અથવા જાણી જોઈને અમાન્ય મતો નાખે છે તેવી શક્યતા હતી. નિષ્ણાતો કહે છે કે ભવિષ્યમાં આવી ચૂંટણીઓમાં, સાંસદોને યોગ્ય રીતે મતદાન કરવા માટે લાંબી તાલીમની જરૂર પડશે જેથી અમાન્ય મતોની સંખ્યા ઓછી થાય.

