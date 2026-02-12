રાજપાલ યાદવે જેલમાં જ રહેવું પડશે, કોર્ટે ન આપ્યા જામીન

તિહાર જેલમાં બંધ રાજપાલ યાદવની જામીન અરજી પર દિલ્હી હાઈકોર્ટ સુનાવણી કરી છે. જાણો કોર્ટે અત્યાર સુધી શું કહ્યું છે?
ચેક બાઉન્સ કેસમાં રાજપાલ યાદવની જામીન અરજી પર આજે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે સુનાવણી સોમવાર, 16 ફેબ્રુઆરી સુધી મુલતવી રાખી હતી. આગામી સુનાવણી હવે 16 ફેબ્રુઆરીએ થશે. આ પહેલા કોર્ટે રાજપાલ યાદવને કહ્યું, “અમે તમને બે ડઝનથી વધુ તકો આપી છે.” કોર્ટે જામીન અરજી પર બીજી બાજુથી પણ જવાબ માંગ્યો હતો.પરંતુ હાલતમાં અભિનેતાએ જેલમાં જ રહેવું પડશે.
બાર એન્ડ બેન્ચના જણાવ્યા અનુસાર સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટે બીજા પક્ષને જામીન અરજી પર જવાબ દાખલ કરવા પણ કહ્યું. કોર્ટે કહ્યું “ફરિયાદીએ જવાબ દાખલ કરવો જ જોઇએ. જ્યારે હું ફાઇલની સમીક્ષા કરી રહ્યો હતો, ત્યારે મને ઘણી બાબતો જાણવા મળી જેના વિશે અમને ખબર નહોતી. તેણે અગાઉ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આદેશને પડકાર્યો હતો, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે તેને કોઈ રાહત આપી ન હતી. ગમે તે હોય અમે સોમવારે આ મામલાની સુનાવણી કરીશું.”
કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી
સુનાવણી દરમિયાન દિલ્હી હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવ દ્વારા ₹3 કરોડથી વધુ રકમ ચૂકવવાના આશ્વાસન પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, નોંધ્યું કે કેસ ઘણા સમયથી પેન્ડિંગ છે. મિન્ટ અનુસાર, કોર્ટે નોંધ્યું કે સમીક્ષા સુનાવણી અને મધ્યસ્થી કાર્યવાહી દરમિયાન વારંવાર વચનો આપ્યા છતાં, રાજપાલ યાદવે લગભગ 25-30 વખત સુનાવણી મુલતવી રાખી હતી અને બાકી રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.
બાર એન્ડ બેન્ચના અહેવાલ મુજબ, દિલ્હી હાઈકોર્ટે રાજપાલ યાદવને કહ્યું, “તમે તમારા વચન પાળ્યા ન હોવાથી તમે જેલમાં છો.” કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે રાજપાલ યાદવને ઓછામાં ઓછી બે ડઝન તકો આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમણે પોતાનું વચન પાળ્યું નથી. પારિવારિક લગ્નનો ઉલ્લેખ કરીને, રાજપાલ યાદવે જામીન માંગ્યા હતા. દિલ્હી હાઈકોર્ટે કડક ટિપ્પણી કરતા કહ્યું હતું કે, “અમે તમારી સાથે સહાનુભૂતિ રાખી શકીએ છીએ, પરંતુ કાયદો કાયદો છે. કોર્ટના આદેશ છતાં તમે શરણાગતિ સ્વીકારી નથી અને કોર્ટે નવો આદેશ જારી કર્યો ત્યારે જ શરણાગતિ સ્વીકારી છે.”
મુરલી પ્રોજેક્ટ્સના વકીલની દલીલ
ઇન્ડિયા ટુડેના અહેવાલ મુજબ મુરલી પ્રોજેક્ટ્સના વકીલે અરજીનો વિરોધ કર્યો હતો અને દલીલ કરી હતી કે બચાવ પક્ષ અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન મૂંઝવણ કે ખોટી માહિતીનો દાવો કરી શકે નહીં, ખાસ કરીને કારણ કે તે સમયે રાજપાલ યાદવનું પ્રતિનિધિત્વ તે જ વરિષ્ઠ વકીલ ભાસ્કર ઉપાધ્યાય કરી રહ્યા હતા.
મોટા ભાઈની પુત્રીના લગ્નનો ઉલ્લેખ કરીને રાજપાલ યાદવના વકીલે વચગાળાના જામીનની વિનંતી કરતી વખતે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે અભિનેતા તેમના મોટા ભાઈની પુત્રીના લગ્નમાં હાજરી આપવા માંગે છે. વકીલે બેન્ચને ખાતરી પણ આપી હતી કે રાજપાલ યાદવ બાકી રકમ જમા કરાવવા તૈયાર છે અને તેમને બોલિવૂડ ઉદ્યોગના સભ્યો અને અન્ય લોકો તરફથી નાણાકીય સહાય મળી છે