રાજપાલ યાદવને જામીન ન મળ્યા, તિહાર જેલમાં રહેશે

દિલ્હી હાઈકોર્ટે અભિનેતા રાજપાલ યાદવની જામીન અરજી સોમવાર સુધી મુલતવી રાખી છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટ હવે 16 ફેબ્રુઆરીએ જામીન અરજી પર સુનાવણી કરશે. અભિનેતા રાજપાલ યાદવના વકીલે કોર્ટને જાણ કરી કે તેમણે તેમના ક્લાયન્ટનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો પરંતુ તેમની સાથે વાત કરી શક્યા ન હતા. તેમણે કોર્ટને જાણ કરી કે જામીન અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે અને બીજા પક્ષને જવાબ આપવા માટે સમય માંગ્યો હતો. તેમણે સોમવાર સુધી કેસ મુલતવી રાખવાની પણ વિનંતી કરી હતી. અભિનેતાના વકીલે એમ પણ કહ્યું હતું કે તેઓ ત્યાં સુધી તેમની વધુ દલીલો સાથે કોર્ટમાં હાજર રહેશે.

અભિનેતાની સુનાવણી દરમિયાન, દિલ્હી હાઈકોર્ટે કહ્યું, “અમે તમારી સાથે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. પરંતુ કાયદો પ્રવર્તે છે. કોર્ટના આદેશ છતાં તમે શરણાગતિ સ્વીકારી ન હતી. પછી, જ્યારે કોર્ટે તમને ફરીથી આદેશ આપ્યો, ત્યારે તમે શરણાગતિ સ્વીકારી.”

રાજપાલ યાદવના વકીલે તેમના મોટા ભાઈની પુત્રીના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે વચગાળાના જામીનની વિનંતી કરી હતી. તેમના વકીલે કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે તેઓ બાકીની રકમ તાત્કાલિક કોર્ટમાં જમા કરાવવા તૈયાર છે. બોલિવૂડ ઉદ્યોગ અને અન્ય લોકોએ મદદનો હાથ લંબાવ્યો છે.

