એપસ્ટિન સાથે ત્રણ-ચાર મુલાકાત થઈ હોવાનું હરદીપ સિંહ પુરીએ કબૂલ્યું

નવી દિલ્હીઃ હરદીપ સિંહ પુરી અને અમેરિકન બિઝનેસમેન જેફ્રી એપસ્ટિન વચ્ચે બીજી ઓક્ટોબર, 2014એ મુલાકાત થઈ હતી. ત્યાર હરદીપ પુરીએ એપસ્ટિનના સહાયકને ભારતમાં લગ્ન પ્રસંગમાં હાજરી આપવા માટે ઝડપથી વીઝા મળવામાં મદદ કરી હતી.
30 જાન્યુઆરીએ DoJએ દસ્તાવેજ જાહેર કર્યા
30 જાન્યુઆરીએ અમેરિકાના ન્યાય વિભાગે એપસ્ટિન કેસ સાથે જોડાયેલા કેટલાક નવા દસ્તાવેજ જાહેર કર્યા. તેમાંથી જાણવા મળે છે કે કેન્દ્રીય મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરી (તે સમયે તાજેતરમાં નિવૃત્ત રાજદૂત અને ભાજપમાં જોડાયેલા) 2014–15 દરમિયાન જેફ્રી એપસ્ટિન સાથે ઈમેઇલ પર સંપર્કમાં હતા. આ ઈમેઇલોમાં પુરી મુખ્યત્વે ભારતની આર્થિક પ્રગતિ અને વિકાસ વિશે ચર્ચા કરતા હતા.
લોકસભામાં રાહુલ ગાંધીએ લીધું નામ
ભારતમાં બુધવારે રાહુલ ગાંધીએ લોકસભામાં એપસ્ટિન અને હરદીપ પુરીનું નામ લીધું હતું. તેના જવાબમાં હરદીપ સિંહ પુરીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને આ આરોપોને ‘બિનઆધારિત’ ગણાવ્યા હતા. તેમણે રાહુલ ગાંધી પર સંસદીય જવાબદારી ન દર્શાવવાનો આરોપ મૂક્યો. પુરીએ કહ્યું હતું કે મે, 2009માં તેઓ ન્યુ યોર્કમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં ભારતના રાજદૂત બન્યા અને 2017માં મંત્રી બન્યા. આ દરમિયાન તેઓ આઠ વર્ષ અમેરિકા રહ્યા હતા.
એપસ્ટિન મુદ્દે હરદીપ પુરીનો જવાબ
હરદીપ સિંહ પુરીએ કહ્યું હતું કે આઠ વર્ષમાં કદાચ બે કે ત્રણ મુલાકાતનો ઉલ્લેખ છે. તે નોંધમાં મેં જણાવ્યું હતું કે UNમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે નિવૃત્ત થયા પછી થોડા મહિના બાદ મને ઇન્ટરનેશનલ પીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (IPI)માં જોડાવા આમંત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે આ IPIમાં એક કમિશન બનાવાયું હતું, જેનો હેતુ હતો કે યુનાઇટેડ નેશન્સ તેની 75મી વર્ષગાંઠે પોતાના હેતુ માટે યોગ્ય છે કે નહીં તે જોવું. જેથી IPI અથવા ICMના ડેલિગેશનના ભાગરૂપે મારી એપસ્ટિન સાથે કેટલીક વખત — ત્રણ અથવા વધારેમાં વધારે ચાર વખત — મુલાકાત થઈ હતી.
હરદીપ સિંહ પુરીનો કાર્યકાળ
હરદીપ સિંહ પુરી ફેબ્રુઆરી, 2013માં IFSમાંથી નિવૃત્ત થયા બાદ જાન્યુઆરી, 2014માં ભાજપમાં જોડાયા હતા. સપ્ટેમ્બર, 2017માં તેમને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા. તેમને આવાસ અને શહેરી બાબતોના રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર પ્રભાર) તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી. 2021માં તેમને પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયનો પોર્ટફોલિયો મળ્યો હતો.