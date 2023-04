કોંગ્રેસે આજે સવારે સંસદ કાર્યાલયમાં બોલાવી સાંસદોની બેઠક, કાળા કપડા પહેરીને આવવા સૂચના

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની લોકસભાની સદસ્યતા રદ થયા બાદ પાર્ટીએ પોતાનો મોરચો ખોલી દીધો છે અને સતત તેની ગતિવિધિઓ તેજ કરી છે. આ ક્રમમાં, સોમવારે પાર્ટીના લોકસભા અને રાજ્યસભા સાંસદોની બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. આ બેઠક સંસદના સીપીપી કાર્યાલયમાં સવારે 10.30 કલાકે યોજાવાની છે. સાંસદોને કાળા કપડા પહેરીને બેઠકમાં આવવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. બેઠક પૂરી થયા બાદ આગળની રણનીતિ ઘડવામાં આવશે. આ પહેલા રાહુલ ગાંધી બુધવારેના રોજ સંસદની સદસ્યતા ભંગ થયા બાદ પ્રથમ વખત સંસદ પહોંચ્યા હતા. તેઓ અહીં કોંગ્રેસના સાંસદોની બેઠકમાં ભાગ લેવા આવ્યા હતા.

Congress has called for a meeting of its MPs from both Lok Sabha and Rajya Sabha at 10.30 AM on 3rd April at CPP Office Parliament, MPs have been asked to wear black clothes. Final strategy to be made after the meeting

— ANI (@ANI) April 2, 2023