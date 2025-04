બુક માય શોમાંથી હટાવી દેતા કોમેડિયન કુણાલ કામરા થયો ગુસ્સે

સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડીની દુનિયામાં હંમેશા પોતાની સ્પષ્ટવક્તા શૈલી અને રાજકીય કટાક્ષ માટે જાણીતા કુણાલ કામરા ફરી એકવાર વિવાદમાં ફસાયા છે. આ વખતે કારણ બુક માય શોમાંથી તેમનું નામ દૂર કરવામાં આવ્યું છે. પણ હંમેશની જેમ, કામરા ચૂપ ન રહ્યા. તેમણે આ મુદ્દા પર ખુલ્લેઆમ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા છે અને બુક માય શોની ટીકા કરી છે.

Dear @bookmyshow – I still don’t know if I have your platform or no.

Below is humble view –

To the audiences I’m not a fan of boycotts or down rating a private business…

Book my show is well within their right to do what’s best for their business | pic.twitter.com/TXaB22sfxI

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) April 7, 2025