CM વિજયે ફિલ્મ નિર્માતાને મુખ્ય જવાબદારી સોંપી, DMK ઉઠાવ્યો સવાલ?

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી અને તમિઝાગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના વડા સી.જોસેફ વિજયે ફિલ્મ નિર્માતા કે.વેંકટ નારાયણનને નવી દિલ્હીમાં રાજ્ય સરકારના ખાસ પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. રાજ્ય સરકારે શુક્રવારે આ સંદર્ભમાં એક સત્તાવાર આદેશ જારી કર્યો હતો. જો કે, આ નિમણૂકથી રાજકીય વિવાદ ઉભો થયો છે. વિપક્ષી ડીએમકેએ આ નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને તેને વહીવટી અનુભવની અવગણના ગણાવી છે.

સરકારી આદેશ મુજબ, કે.વેંકટ નારાયણનને એક વર્ષના સમયગાળા માટે તમિલનાડુ સરકારના ખાસ પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ નિમણૂક તેમના કાર્યભાર સંભાળવાની તારીખથી અમલમાં આવશે. ખાસ પ્રતિનિધિનું પદ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે સંકલનનું મુખ્ય માધ્યમ માનવામાં આવે છે. આ પદ પર નિયુક્ત વ્યક્તિ કેન્દ્રીય મંત્રીઓ સાથે સંપર્ક કરે છે, દિલ્હીમાં મુખ્યમંત્રીની બેઠકોનું આયોજન કરે છે અને સંસદ સત્રો દરમિયાન રાજ્યના સાંસદોને જરૂરી માહિતી પૂરી પાડે છે.

કે. વેંકટ નારાયણન કોણ છે?

કે. વેંકટ નારાયણન તમિલ ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં જાણીતા નિર્માતા છે. તેઓ કેવીએન પ્રોડક્શન્સના વડા છે અને મુખ્યમંત્રી વિજયના નજીકના માનવામાં આવે છે. નારાયણન વિજયની આગામી રાજકીય ડ્રામા ફિલ્મ “જન નાયકન” ના મુખ્ય નિર્માતા પણ છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) તરફથી પ્રમાણપત્રમાં વિલંબ અને રિલીઝ પહેલા ફિલ્મના ઓનલાઈન લીકને કારણે આ ફિલ્મ તાજેતરના મહિનાઓમાં સમાચારમાં રહી છે.

નારાયણન મુખ્યમંત્રી વિજયની કેટલી નજીક છે?

નારાયણનની મુખ્યમંત્રી વિજય સાથેની નિકટતાનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે મે 2026 માં જ્યારે વિજયે રાજ્યપાલ આર.વી. આર્લેકર સમક્ષ સરકાર બનાવવાનો દાવો રજૂ કર્યો ત્યારે તેઓ વિજય સાથે રાજભવન ગયા હતા. રાજકીય વર્તુળોમાં, તેમને વિજયના વિશ્વાસુ સહાયકોમાંના એક માનવામાં આવે છે. આનાથી તેમની નિમણૂક અંગે રાજકીય ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.

આ નિમણૂક અંગે DMK એ કયા પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે?

મુખ્ય વિપક્ષી પક્ષ, DMK એ આ નિમણૂકનો વિરોધ કર્યો છે. DMK રાજ્યસભાના સાંસદ અને વરિષ્ઠ વકીલ પી. વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે સરકારે આવા મહત્વપૂર્ણ વહીવટી હોદ્દાઓ પર નિમણૂકો કરતી વખતે રાજ્યના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. તેમણે આ પદ પર ફિલ્મ નિર્માતાની નિમણૂક કરવાના આધાર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. પી. વિલ્સને જણાવ્યું હતું કે આનાથી આ પ્રતિષ્ઠિત પદની પ્રતિષ્ઠા ખરડાશે અને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં તમિલનાડુ હાસ્યનું પાત્ર બની શકે છે.

શું સરકાર કે TVK એ ટીકાનો જવાબ આપ્યો છે?

DMK ની ટીકા છતાં, મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય (CMO) કે તમિજગા વેત્રી કઝગમ તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિભાવ આવ્યો નથી. હાલમાં, આ નિમણૂક રાજ્યના રાજકારણમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દા પર રાજકીય નિવેદનબાજી વધુ તીવ્ર બનવાની અપેક્ષા છે.

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