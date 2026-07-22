‘CJP નું આંદોલન શાંતિપૂર્ણ નહોતું’: દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કેન્દ્ર સરકારની દલીલ

દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ના વિરોધ પ્રદર્શન અંગે દાખલ કરાયેલી જાહેર હિતની અરજીઓ (PIL) પર બુધવારે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી પોલીસ તરફથી રજૂ થયેલા એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ (ASG) એ કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે CJP નું આંદોલન બિલકુલ શાંતિપૂર્ણ નહોતું અને ભીડમાં સામેલ કેટલાક તત્વોએ હિંસાનો સહારો લીધો હતો.
‘અરજીઓ માત્ર પ્રચાર મેળવવા માટે’ – કેન્દ્રની દલીલ
કેન્દ્ર સરકાર વતી રજૂ થયેલા એએસજી એસ.વી. રાજુ અને એએસજી ચેતન શર્માએ અદાલતને જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં જે લોકો સાથે મારપીટ થઈ હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે, તેમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિએ કે સોનમ વાંગચુક અને તેમની પત્નીએ હજુ સુધી કોઈ FIR નોંધાવી નથી કે અદાલતમાં અરજી કરી નથી.
ASG એ કહ્યું કે, આ અરજીઓ કોઈ વાસ્તવિક ફરિયાદ વિના માત્ર અખબારોની સુર્ખીઓમાં આવવા અને પ્રચાર મેળવવા માટે દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ‘પબ્લિક હિત’ નહીં પરંતુ ‘પબ્લિસિટી ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન’ છે. જો તેમને કોઈ વાંધો હોય તો તેમણે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં જવું જોઈએ. આંદોલન પર કાબૂ મેળવતી વખતે સાદા કપડાંમાં રહેલા લોકો સહિત અનેક પોલીસકર્મીઓ પણ ઘાયલ થયા છે, જેના વીડિયો પુરાવા અસ્તિત્વમાં છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે વિસ્તારમાં કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી અને અરજદારો સોશિયલ મીડિયાના અધૂરા વીડિયોના આધારે અડધું સત્ય જ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યા છે.
અરજદારોનો પક્ષ: ‘શાંતિપૂર્ણ આંદોલન પર કરાયો ઘોર બળપ્રયોગ’
બીજી તરફ અરજદારોના વકીલે કોર્ટમાં અદાલતી દલીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે 20 જુલાઈના રોજ CJP ના આહ્વાન પર વિદ્યાર્થીઓ અને સમાજના તમામ વર્ગો શાંતિપૂર્ણ રીતે ભેગા થયા હતા. 19 જુલાઈ સુધી આ આંદોલનમાં કોઈ જ હિંસા થઈ નહોતી. 20 તારીખે જ્યારે તેમણે સંસદ તરફ માર્ચ કરવાની જાહેરાત કરી ત્યારે પોલીસે બર્બરતાપૂર્વક તાકાતનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
અરજદાર પક્ષે આરોપ મૂક્યો હતો કે, પ્રદર્શનકારીઓ સંપૂર્ણપણે નિહત્થા હતા. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો અને વીજળીના આંચકા (ઇલેક્ટ્રિક શોક) પણ આપવામાં આવ્યા. પ્રદર્શનમાં હાજર મહિલા વિદ્યાર્થીઓ અને છાત્રાઓ સાથે છેડતી કરવામાં આવી. આ ઘટનામાં 90 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે અને આ સંખ્યા સતત વધી રહી છે. પોલીસે બળપ્રયોગ કરતા પહેલા વિખેરાઈ જવાની કોઈ આગોતરી ચેતવણી આપી નહોતી.
દિલ્હી હાઈકોર્ટના નિર્દેશો અને સવાલો
સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે કેન્દ્ર સરકારની દલીલો પર સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે આ કોઈ એક-બે અલગ ઘટનાનો મામલો નથી. અદાલતે કહ્યું કે જો ગેરકાયદેસર મંડળી હતી તો તેની સાથે નિપટવા માટે કાયદો અસ્તિત્વમાં છે.
કોર્ટે આ કેસમાં નીચે મુજબના મહત્વના આદેશો જારી કર્યા છે:
નોટિસ જારી: કેન્દ્ર સરકાર અને દિલ્હી પોલીસ સહિતના તમામ પ્રતિવાદીઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે અને 3 સપ્તાહમાં જવાબ (Counter Affidavit) દાખલ કરવા આદેશ અપાયો છે.
CCTV ફૂટેજ સુરક્ષિત રાખવા: કાયદાકીય SOP અનુસાર આ ઘટના સંબંધિત તમામ CCTV ફૂટેજ અને વીડિયો રેકોર્ડિંગને સુરક્ષિત રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.
આગામી સુનાવણી: આ કેસની આગામી સુનાવણી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ નક્કી કરવામાં આવી છે.