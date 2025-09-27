150 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈન કૌભાંડ કેસમાં રાજ કુન્દ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા વિરુદ્ધ 150 કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈન માલિકી કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે.
શુક્રવારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ બિટકોઈન કૌભાંડમાં ઉદ્યોગપતિ રાજ કુન્દ્રા વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી. એજન્સીનો દાવો છે કે કુન્દ્રા માત્ર એક વચેટિયા જ નહોતા પરંતુ 285 બિટકોઈનના વાસ્તવિક લાભાર્થી હતા, જેની કિંમત હાલમાં ₹150 કરોડથી વધુ છે.
આ કેસમાં ક્રિપ્ટો જગતના કુખ્યાત વ્યક્તિ અને ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી કૌભાંડના માસ્ટરમાઇન્ડ અમિત ભારદ્વાજનો સમાવેશ થાય છે. EDનો આરોપ છે કે રાજ કુન્દ્રાને ભારદ્વાજ પાસેથી 285 બિટકોઈન મળ્યા હતા. આ બિટકોઈનનો ઉપયોગ યુક્રેનમાં ખાણકામ ફાર્મ સ્થાપવા માટે થવાનો હતો, પરંતુ સોદો સફળ થયો નહીં. આમ છતાં, કુન્દ્રાએ આજ સુધી આ બિટકોઈન પોતાના હાથમાં રાખ્યા છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર કુન્દ્રાએ સતત તપાસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે પોતાના બિટકોઈન વોલેટના સરનામા પણ શેર કર્યા ન હતા અને પુરાવા છુપાવવા માટે પોતાનો ફોન ખરાબ હોવાના બહાનાનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
શિલ્પા શેટ્ટી સાથેના વ્યવહારો પર પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા
ચાર્જશીટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કુન્દ્રાએ તેની પત્ની અને અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી સાથે વ્યવહાર કર્યો હતો, જેમાં બજાર મૂલ્ય કરતાં ઘણી ઓછી કિંમતે વ્યવહાર દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. ED અનુસાર, આ પદ્ધતિ કાળા નાણાંને ધોળા કરવા અને ગેરકાયદેસર કમાણીને કાયદેસર બતાવવા માટે અપનાવવામાં આવી હતી.
માત્ર મધ્યસ્થી નહીં, પરંતુ માલિક
રાજ કુન્દ્રાએ દલીલ કરી હતી કે તે ફક્ત મધ્યસ્થી હતો અને તેની કોઈ સીધી માલિકી નહોતી. જોકે, ED કહે છે કે કરારની શરતો અને વ્યવહારો અંગેનું તેમનું સતત જ્ઞાન સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે કુન્દ્રા વાસ્તવિક લાભાર્થી હતા. વધુમાં, સાત વર્ષ જૂના વ્યવહાર અંગેનો તેમનો સ્પષ્ટ ખુલાસો સાબિત કરે છે કે તે બિટકોઇનના માલિક હતા.
બિટકોઈન કૌભાંડ મેળવો
આ કૌભાંડમાં હજારો રોકાણકારો પાસેથી પૈસા એકઠા કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને બિટકોઈન માઈનિંગમાંથી નોંધપાત્ર નફો મેળવવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેના બદલે, રોકાણકારોના પૈસા ઉડાડી દેવામાં આવ્યા હતા અને બિટકોઈન ગુપ્ત વોલેટમાં છુપાવવામાં આવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્ર અને દિલ્હી પોલીસે આ છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં અનેક FIR દાખલ કરી હતી, જેના આધારે EDએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.
ચાર્જશીટમાં બીજા કોનો સમાવેશ થાય છે?
રાજ કુન્દ્રા ઉપરાંત, ઉદ્યોગપતિ રાજેશ સતીજાનું પણ આ કેસમાં નામ આપવામાં આવ્યું છે. બંને સામે ખાસ PMLA કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે.